¿Por qué la Virgen del Pilar no lleva manto?

Si has acudido al Pilar este lunes, 11 de mayo, probablemente hayas comprobado de primera mano que no la Virgen no luce, como habitalmente suele hacerlo, uno de sus mantos. Pero, ¿cuál es el motivo por el que su imagen se presenta hoy a todos sus fieles sin velo?

Las razones son dos, según apuntan desde la Archidiócesis de Zaragoza. Por un lado, se busca que los fieles la vean tal y como es. Sin velos. En una representación auténtica. Por otro lado, también se quiere evitar la manipulación de objetos para, así, cumplir de la manera más estricta posible, con las normas de seguridad establecidas en esta Fase 1 del Plan de Desescalada, en la que ya se encuentra Zaragoza.

Dentro de esa fase, uno de los puntos que se establecen es que los templos e iglesias hoy pueden volver paulatinamente a su actividad. Eso sí, con un aforo del 30%. En el caso de la Basílica del Pilar, eso también se va a notar en determinados aspectos. Por un lado, en los accesos. Habrá medidas de seguridad para comprobar que se cumple estrictamente con el aforo dentro del templo. Recordamos que ese aforo se limita a poco más de 200 personas.

Por otro lado, también se establecen sitios específicos en los que los fieles pueden sentarse en las celebraciones de las misas, que están perfectamente indicados y marcados. La Santa Misa, por cierto, mantiene sus horarios habituales de antes de su cierre temporal.

DOS ZONAS ESPECÍFICIAS

Además, dentro del Pilar, se han delimitado también dos zonas específicas y diferenciadas. Una, para la oración. La otra para el culto y la celebración de los distintos actos litúrgicos programados. Por cierto, no se podrá besar el pilar de la Virgen ni el resto de imágenes. Además, en las pilas no habrá agua bendita y para garantizar la distancia social, se delimitará en qué bancos es posible sentarse y en cuáles no.

