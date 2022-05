La población con síntomas depresivos se triplicó durante la pandemia

La pandemia Covid ha tenido un gran impacto en la salud de los ciudadanos y, si bien han sido evidentes los efectos de la propagación del virus para especialidades como Neumología, Medicina Interna o Medicina Intensiva, entre otras, también han sido palpables las consecuencias de la epidemia mundial en la salud mental. De hecho, la población con síntomas depresivos se ha triplicado en este periodo.

Un residente en Psiquiatría del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS), el doctor Juan Bueno Notivol, decidió indagar en este campo y centró su investigación a la prevalencia de la depresión en la población general en tiempos Covid en el mundo. Su estudio, que le ha valido el Primer Premio de Investigación “Final de Residencia” del Sector II, se ha basado en un metanálisis, un método sistemático que implica seleccionar diferentes estudios del ámbito médico realizados en numerosos países y realizar una estimación global de los resultados.

La primera dificultad de la investigación fue acotar el campo de estudio y realizar una criba de bibliografía médica adecuada. El doctor Bueno Notivol aclara que los estudios que ha analizado no se refieren a la depresión como enfermedad con un diagnóstico clínico sino informes de encuestas realizadas a la población general sobre sintomatología depresiva.

Las conclusiones establecen que antes del confinamiento el porcentaje de población que presentaba una sintomatología significativa depresiva era del 7%, mientras que durante el confinamiento este porcentaje subió al 25%. El doctor matiza que estos datos indican que hay un aumento importante de los síntomas depresivos, pero no que un cuarto de la población padezca la enfermedad. Las personas que sufren estos síntomas tendrán que requerir ayuda especializada en algunos casos mientras que en otros casos puede ser suficiente volver a un entorno favorable y de apoyo.

La investigación, titulada “Prevalence of depression during the Covid-19 outbreak: A meta-analysis of community-based studies” (Prevalencia de depresión durante la pandemia Covid 19: un meta- análisis de estudios con base comunitaria), ha sido publicada en Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, una revista de Psicología Clínica y de la Salud de alto impacto en el ámbito internacional de comunicación científica.

Juan Bueno Notivol resalta que este metanálisis ha sido posible gracias al equipo de investigación al que pertenece y destaca el trabajo realizado conjuntamente con Javier Santabárbara, profesor de Bioestadística en la Universidad de Zaragoza, y Patricia Gracia García, segunda autora y también psiquiatra en Servet. El investigador hace extensivo su agradecimiento a los médicos adjuntos que le han apoyado y tutorizado durante los cuatro años de residencia y a la jefa de servicio, María Jesús Pérez-Echeverría.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OFTALMOLOGÍA

Por otro lado, el accésit de esta convocatoria de Premios ha recaído en la residente de Oftalmología María José Vicente Altabás por la investigación “Objetive Diagnosis of Fibromyalgia Using Neuroretinal Evaluation and Artificial Inteligence” (Diagnóstico objetivo de fibromialgia analizando la nerurretina con inteligencia artificial) y publicada también en Internacional Journal of Clinical and Health Psychology. El estudio indaga cómo ayudar al diagnóstico de la fibromialgia a través de la Oftalmología.

Los investigadores buscan biomarcadores diagnósticos objetivos en fibromialgia mediante tomografía de coherencia óptica (OCT), una especie de escáner del ojo que se realiza sin radiación y que se trata de una prueba sencilla, rápida y no invasiva para el paciente. Esta prueba aporta numerosos datos a los especialistas sobre el estado del nervio óptico, que pertenece al sistema nervioso central y que puede ayudar a conocer si hay daño que se pueda relacionar con una determinada enfermedad.

María José Vicente Altabás pertenece al grupo de investigación de Neuroftalmología del Servet, un equipo impulsado por el jefe de servicio de Oftalmología del Servet, Luis Pablo Julve, con larga trayectoria y que ya ha desarrollado varias líneas de estudio oftalmológicos en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple. El campo de investigación ya se abre también a la fibromialgia y los especialistas médicos trabajan con un equipo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alcalá (Madrid) que ha diseñado un algoritmo de inteligencia artificial para estas investigaciones.

FORMACIÓN MARCADA POR EL COVID

Premio y accésit han sido otorgados en el acto de despedida de la promoción de residentes del Sector II, donde se han entregado las orlas a los 109 residentes del ámbito médico, de Enfermería y de otras especialidades más minoritarias, como Psicología Clínica o Farmacia, entre otros. Se trata de una promoción que ha visto marcada totalmente su formación por la pandemia Covid y ante la que los residentes se volcaron para la atención de pacientes Covid aunque no fueran del área de su especialidad.

Precisamente, los residentes de Enfermería no terminan ahora su formación sino dentro de cuatro meses. Hace dos años, en la primavera de 2020, tuvieron que retrasar el inicio de su formación por la pandemia a septiembre. Ahora, el acto de despedida ha recuperado su formato tradicional: presencial y conjunto de todos los grupos al no haber límites de aforo.

