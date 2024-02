Pitos, cencerros y hogueras: cientos de agricultores se manifiestan en Zaragoza

La revuelta del campo no da tregua, tampoco en Aragón. Tras la gran tractorada de este miércoles en Madrid, este jueves cientos de agricultores se han manifestado a pie por las calles del centro de Zaragoza. Reclaman una PAC más justa y flexible, ayudas al sector, reducción de la burocracia, precios justos y que los productos que llegan de fuera de la Unión Europea se sometan a controles tan exigentes como los que se realizan a los productos de aquí.

Se quejaban de que van a tener que “volver a arar con burros para no contaminar”. “No tenéis ni puta idea de medio ambiente, por lo menos no hagáis normativa, que no sabéis el daño que estáis haciendo”, gritaban megáfono en mano.

Vídeo Protesta agraria en Zaragoza

Llevan 17 días de protestas. Y no piensan parar “hasta que no haya soluciones reales encima de la mesa”. Con pitos, bocinas, cencerros y hasta una hoguera. Han quemado balas de paja, cepas de viñedo y han gritado alto y claro que no pueden más. Los responsables de UAGA y ARAGA, José María Alcubierre y Federico Lorente, exigían que las administraciones dejen de echar balones fuera” y que les dejen trabajar.

Entre los manifestantes, hemos charlado con Héctor Pérez. Cría pollos en Valpalmas, en Zaragoza. Se los pagan a 48 céntimos el pollo entero. Y nosotros lo pagamos a más de 4 euros el kilo. Trabaja a pérdidas y llora cuando le preguntamos si va a dejar el campo.

Los agricultores se han manifestado por el centro de Zaragoza

Tras la protesta, un grupo de ganaderos ha regalado bolsas con comida a la ciudadanía. “Queso, carne y fruta, productos nacionales para mostrar nuestro apoyo y dar las gracias a la ciudadanía, que ha soportado los cortes de carreteras”, explicaba estaba Claudia Patón, técnica de ARAGA.

Los ganaderos han regalado bolsas de comida a las puertas de la Delegación de Gobierno

Este viernes, la revuelta del campo llegará a las calles de Teruel. Y lo que les queda. Porque no han parado de gritar: “Ni un paso atrás” y “hoy aquí, el lunes en Madrid”.

Quejas por escrito

A las puertas del departamento de Agricultura ha subido la tensión. La Policía Nacional ha hecho de barrera y se han bajado las persianas, aunque el consejero, Ángel Samper, sí ha recibido a las organizaciones agrarias.

“Haré lo que esté en mi mano para flexibilizar lo que depende del Gobierno de Aragón, cambiaremos todo lo que está mal, que es mucho, pero mientras tanto, hay unas leyes que tenemos que cumplir”, ha asegurado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También les ha recibido el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, quien después de recibir por escrito las reivindicaciones del sector les ha entregado un documento con las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno central.