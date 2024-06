Pablo, voluntario de Protección Civil: "Siempre he querido ayudar a los demás"

Colaborando en la extinción de un incendio, buscando a personas desaparecidas o evacuando a vecinos ante una emergencia. En todos estos casos, y muchos más, la labor de los voluntarios de Protección Civil es fundamental. Lo hacen por vocación, de forma voluntaria y con el único objetivo de ayudar a todos los aragoneses que lo necesiten.

En Aragón hay casi 900 voluntarios de Protección Civil que en 2023 invirtieron mas de 17.000 horas, sin cobrar nada, en ayudar a la Guardia Civil, a los Bomberos o al personal sanitario en diferentes emergencias. Están presentes en incendios, nevadas o inundaciones.

Uno de los voluntarios de Proteccion Civil de Aragón es Pablo Domingo. Afirma que le viene de familia y que para él es algo totalmente vocacional. "Nosotros hacemos desde labores preventivas en andadas, carreras o eventos de gran afluencia hasta acciones en incendios como ayudar a la Guardia Civil a cortar una carretera, señalizar vehículos o evacuar localidades", nos cuenta Domingo.

Situaciones complicadas a las que se enfrentan los voluntarios de Protección Civil

Aunque es gratificante ayudar a quien lo necesita, hay veces que los voluntarios de P0rotección Civil deben enfrentarse a situaciones nada sencillas. Por ejemplo, la búsqueda de personas desaparecidas que no siempre tiene un buen final: "Yo he vivido varias situaciones complicadas, por ejemplo, la búsqueda de una persona que no logramos encontrar. Llegaba a casa y le daba vuelta de qué habría podido hacer esa persona, dónde estaría... pero no logramos encontrarla".

Y también colaboran en incendios con, por ejemplo, el desalojo de residencias de personas con movilidad reducida: "Otra situación complicada fue un incendio en el que tuvimos que desalojar una residencia en la que había personas con movilidad reducida. Tuvimos que sacarlas muy rápidos de allí con vehículos, furgonetas o lo que podíamos".

Los voluntarios de Protección Civil realizan inicialmente 4 cursos y después, pueden realizar una formación adaptaba a la labor que quieran desempeñar, por ejemplo, cursos de primeros auxilios, de cartografía o de comunicaciones. Si quieres ser voluntario consulta la web voluntariospca.es.