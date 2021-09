La Oktoberfest se convierte en una "Feria de la Cerveza" sin baile y con reserva de mesa

En esta Semana del Pilar cambia la Ofrenda, cambian los conciertos y también cambia la tradicional Oktoberfest. En este 2021 se va a celebrar de forma muy diferente en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Sanidad ha autorizado que se lleve a cabo pero, eso sí, se tiene que ceñir a unas restricciones muy similares a la de la hostelería.

Deberá haber reserva previa de mesa con tres turnos disponibles hasta la 1 y media de la madrugada como nos contaba el responsable de comunicación del Grupo Parque de Atracciones, Vicente Alcaide: "Solo se va a poder acceder con venta anticipada y reserva de mesa en tres franjas horarias: de 18:00 a 20:30 horas, de 20:30 a 23:00 horas y de 23:00 a 01:30 horas".

Y como ocurre en el ocio nocturno no se podrá bailar. "No va a haber una orquesta en directo. Habrá solo música ambiental y las personas que vengan a la Feria de la Cerveza deberán estar sentadas, no se puede bailar. Las personas que vengan a la Feria podrán beber cerveza y comer codillo, pero no será una Oktoberfest como los zaragozanos la conocen", afirma Alcaide.

En esta Feria de la Cerveza habrá un aforo máximo del 43% con hasta 1.100 personas. Todos los que reserven su mesa deberán firmar una declaración responsable que después, se podrá solicitar aleatoriamente a los asistentes: "Deberán tener una declaración responsable de haber pasado el virus o tener la pauta de vacunación completa tanto para la persona que reserva como para sus acompañantes. Deberán firmarlo en el momento de realizar la reserva online y una vez en el evento se les podrá pedir pero ya de una manera aleatoria".

También será obligatorio llevar mascarilla. Esta renovada Feria de la Cerveza, con reserva de mesa y sin baile, estará en marcha del 8 al 16 de octubre en el Parque de Atracciones. El sistema de reserva online de mesas se pone en marcha desde mañana viernes en la web: atraczara.com

Síguenos en Twitter y Facebook