Nuevos protocolos COVID: adiós a los rastreos y aumento de la actividad en los laboratorios privados

Los contagios de coronavirus en Aragón siguen aumentando y eso que ya no se hacen PCR a los contactos estrechos de un positivo. Es el nuevo protocolo en Aragón para aliviar la carga de trabajo en los centros de salud. Este nuevo sistema no está gustando a muchos aragoneses y es que ahora, aunque seas conviviente de un positivo ya no te realizan ninguna prueba diagnóstica.

"A los contactos estrechos, a ninguno, se le hace ahora mismo prueba de detección. Ni a convivientes, ni pacientes de riesgo, ni mayores... Si eres contacto estrecho de un positivo y estás vacunado tienes que guardar precaución durante 10 días, pero no debes guardar cuarentena, y no se realiza ninguna prueba diagnóstica", nos cuenta en COPE, Asún Gracia portavoz de Sindicatos Médicos de Aragón.

Las únicas pruebas PCR que se realizan ahora mismo en los centros de salud son a pacientes que desarrollan síntomas compatibles con el coronavirus. Por tanto, las cuarentenas de los positivos son de 7 días alargándose a 10 si se continua con sintomas. Si eres contacto estrecho y estas vacunado no hace falta guardar cuarentena, aunque si limitar tus relaciones sociales durante 10 días. Lo malo de esto es que mucha gente puede estar contagiada, no saberlo y propagar el virus. Si no estas vacunado, sí debes guardar cuarentena en casa.

"Es una medida que han tomado las autoridades sanitarias para intentar descolapsar las consultas. ¿Es arriesgado? Pues puede ser, pero es la única medida que se podía tomar ante la alta carga de trabajo de los centros de salud", afirma Gracía en COPE.

AUMENTO DE LA DEMANDA DE PRUEBAS EN LABORATORIOS PRIVADOS

Si eres contacto de un positivo y quieres saber si estas contagiado, ¿qué tienes que hacer? No te queda otra que pagarte tu propio test diagnóstico. Están los de las farmacias, pero pueden arrojar falsos negativos, por lo que muchos aragoneses están recurriendo a los laboratorios privados. En Zaragoza, desde Laboratorios Diama, nos cuentan en COPE que ha habido un incremento de pruebas de hasta un 150%. Se piden casi el triple de pruebas PCR que de test de antígenos.

"El aumento de pruebas ha sido progresivo durante el mes de diciembre, llegando a su máximo en los días de Navidad y previos a Nochevieja", afirma en COPE la directora de Laboratorios Diama, Lourdes Diez-Antoñanzas.

¿Y qué razones llevan a los aragoneses a hacerse pruebas de coronavirus en un laboratorio privado? Por un lado, la responsabilidad de no contagiar a sus familiares y por otro, que no reciben la llamada de los rastreadores de su centro de salud. La tasa de positividad en los centros privados está entorno a un 30%, llegando a tener picos del 40% en los días previos a la Navidad.

"La gente nos llama porque aunque son contactos de un positivo, los rastreadores no contactan con ellos, se preocupan y deben recurrir a un centro privado para saber si están contagiados", asegura Díez-Antoñanzas.

Síguenos en Twitter y Facebook