Notas de cortes y colegios mayores, los retos del verano para los jóvenes universitarios

La Universidad de Zaragoza ha cerrado su periodo de matriculación de cara al próximo curso. Las titulaciones más exigentes en el campus de Zaragoza son el grado doble de Física y Matemáticas con un 13,6 de nota de corte y el de Matemáticas e Ingeniería Informática con un 13,2. Ambas cuentan solo con 10 plazas. También la exigencia ha sido máxima para poder matriculares en el grado de Medicina con una nota de corte que ha llegado al 13.

En Huesca precisamente el grado de medicina es la titulación más demandada (también rozando el 13), mientras que en Teruel es enfermería.

Los jóvenes que ingresan este año por primera vez a la Universidad lo hacen tras haber superado la Prueba de Acceso, la PAU. Un examen que califican como "muy exigente" tanto en su primera convocatoria como en la extraordinaria. Este año se introdujeron novedades como menos opciones, más preguntas abiertas y hasta un 30 % de penalización por faltas de ortografía.

"Sabía que la PAU era clave para entrar en la carrera que quería pero a la hora de hacer la matricula puse muchas opciones: ADE, Derecho, Marketing... El problema son las listas de espera en algunas carreras. Mis prioridades tuvieron que cambiar por eso y todavía no sé en qué carrera voy a entrar", nos cuenta Laura que afronta su primer año en la Universidad.

Con el plazo de matricula finalizado, los grados con plazas vacantes harán sucesivos llamamientos para los estudiantes en lista de espera.

a la búsqueda de alojamiento

Conseguir superar la nota de corte necesaria para entrar en la carrera deseada, no es el único reto al que se tienen que enfrentar los universitarios de primer año. También durante estas semanas toca buscar alojamiento. Y no solo hay incertidumbre en las universidades si no también en los colegios mayores, donde en muchos ya no quedan plazas.

Más de 1.300 estudiantes han acudido ya al punto de información de vivienda del Instituto Aragonés de la Juventud. ¿Las dudas más frecuentes? El bono de alquiler joven, las ayudas autonómicas y cómo conseguir plaza en residencias, donde ya hay lista de espera.

De hecho, muchos colegios mayores funcionan “de boca en boca”. Si conoces a alguien que ha estado, ya tienes medio camino hecho. Pero si no, toca buscar piso compartido… y ahí surgen las preguntas: ¿Qué es mejor un contrato individual o conjunto? ¿Qué pasaría si te quieres ir antes?

Desde el Instituto de la Juventud insisten en que se acerquen. Y en que no se queden con dudas, porque hay respuestas para casi todo. Así que si tienes entre 16 y 35 años y no sabes por dónde empezar con el alquiler, la hipoteca o el contrato de tu habitación… pásate por el punto joven. O entra en su web, que la buena información te puede ahorrar muchos disgustos.

Además, el Gobierno de Aragón ha impulsado más de 2.100 viviendas en régimen de alquiler asequible, el 80 % destinadas a jóvenes de hasta 39 años. Y hay en marcha nuevas promociones, como la del entorno del colegio Molière. " Tenemos en marcha la residencia Aloja Pirineos, que contara con 336 alojamientos que van a estar destinados para cubrir estas plazas que los colegios mayores ya no puedes. Las obras van rápido y posiblemente estarán disponibles en la siguiente legislatura", explica la directora general de Vivienda en Aragón, María Pía Canals.