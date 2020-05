El "negrísimo futuro" del sector cultural aragonés

El mundo de la cultura es uno de los más afectados por esta crisis del coronavirus. Las restricciones de aforo y distancia social que nos trae esta nueva normalidad perjudica directamente a los ingresos de las instalaciones culturales y por tanto, repercute en la viabilidad de su futuro.

Los teatros reprograman sus agendas

Los teatro de Zaragoza aseguran que con un tercio del aforo es "inviable" poder abrir sus puertas. Es lo que nos cuenta en COPE la programadora del Teatro de las Esquinas, Raquel Anadón: "Te da vértigo pensar en el futuro porque se te encoge el ánimo. Seguimos cerrados y tenemos a nuestros 47 trabajadores en un ERTE, además de los 7 socios que somos autónomos. Estamos con los dedos cruzados esperando ver qué puede pasar".

El Teatro de las Esquinas ha tenido que aplazar sus espectáculos

"No tenemos ayudas directas. Todo es viable gracias al público. Con un tercio del aforo esta cadena se rompe y no podemos mantener a toda la gente en nómina", asegura Raquel Anadón. En cuanto a la agenda de su programación, que se planea con 6 meses vista, todo ha tenido que retrasarse hasta incluso febrero o marzo de 2021. "Los artistas han hecho encaje de bolillos con sus calendarios. La idea es aplazar, pero sí ha habido dos proyectos que se han tenido que suspender por compromisos previos de los actores". ¡Aquí tienes su entrevista completa en Herrera en COPE en Zaragoza!

Mientras, el Teatro Principal y el Teatro del Mercado están gestionados directamente por el Patronato de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Zaragoza. "Tenemos esperanza y ganas de levantar los telones cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. Estamos preparados para presentar una programación a la altura de la que se venía realizando desde comienzos de la temporada", nos cuenta en COPE José María Turmo, gerente del patronato. ¡Escucha su entrevista completa aquí!

En los teatros públicos de Zaragoza se han caído ya más de 20 espectáculos. "A todos se les hará un hueco. Algunas obras lo han solicitado, otras están pendientes de las posibilidades de las compañías y sus giras programadas como es el caso de La Cubana. Todas volverán cuando las circunstancias lo permitan. Tenemos en pie la programación de septiembre a diciembre y ahora nuestro trabajo es encajar la programación caída con la que ya nos esperaba para la próxima temporada", nos cuenta José María Turmo.

La situación del Auditorio de Zaragoza

Una de las instalaciones más emblemáticas de la cultura zaragozana es el Auditorio. Tampoco ha vuelto a abrir sus puertas desde que se declaró el estado de alarma. Sus espectáculos de la temporada de primavera se han caído hasta el mes de junio. "Llevamos dos meses confinados y cerrados. El 11 de marzo la pianista china Yuja Wang nos canceló su concierto. Eso fue un aviso. A partir de ahi, otro pianista chino Lang Lang también canceló. Después fue todo en cadena", nos cuenta en COPE Miguel Angel Tapia, gerente del Auditorio.

El Auditorio de Zaragoza continúa cerrado / AUDITORIO

Todos los conciertos se han intentado aplazar, no suspender: "Tenemos la esperanza de que alguien nos diga qué día vamos a poder volver con garantías. Eso no se ha producido aún. Ahora solo podemos trabajar con los promotores para buscar fechas alternativas, unas fechas que cada día vamos retrasando más. El mes de junio ya sabemos que no será posible. Estamos a expensas de las autoridades sanitarias".

La premisa es que cuando los espectadores regresen al Auditorio se puedan "sentir seguros". En ese sentido, ya están preparando todas las medidas necesarias. ¡Aquí tienes la entrevista completa!

Salas de conciertos

Otra sala que ya no puede albergar conciertos es Las Armas. Un parón absoluto que no parece que se pueda recuperar a corto plazo. Las condiciones impuestas, asegura Sergio Vinadé de Las Armas, no hacen viables las salas de conciertos: "Nuestro parón es completo, total y absoluto. Ahora mismo Las Armas es una instalación que no sabemos en qué derivará. Vemos el futuro negrísimo. Las medidas de la desescalada para nosotros no son válidas. No podemos plantear un modelo de negocio con los mismos gastos que cuando la situación era normal pero en cambio, tener solo un tercio de los ingresos. Abrir con un tercio del aforo no permite la subsistencia de los músicos, de los técnicos y de la propia sala en general".

El Centro de Las Armas sigue cerrado. Tampoco se celebran sus mercadillos / ALASARMAS.ORG

El 90% de los conciertos de Las Armas se han reprogramado en nuevas fechas. Mientras, otros eventos como campus, cursos o mercadillos han tenido que suspenderse directamente. Sergio Vinadé considera que la supervivencia de Las Armas está en serio peligro.

Además, tampoco han abierto su restaurante: "No es rentable. La cafetería es parte de la concesión de un conjunto que es un espacio público. No hemos recibido la orden de si podemos abrir o no. Estamos en una incertidumbre muy grande", nos cuenta Vinadé en COPE. Puedes escuchar su entrevista completa aquí.

El Festival Vive Latino

En cuanto a otras actividades culturales de Zaragoza, muchas han tenido que suspenderse como la Recreación de los Sitios o el Slap Festival. Otras se han aplazado a otoño como es el caso de la Feria del Libro. El Ayuntamiento de Zaragoza está reprogramando muchos espectáculos para otras fechas con el objetivo de evitar que se pierdan.

En relación con el gran acontecimiento cultural de los próximos meses, el Festival Vive Latino, de momento se mantiene para los días 11 y 12 de septiembre aunque el Ayuntamiento ya está en conversaciones con los promotores por lo que pueda ocurrir.

Síguenos en Twitter y Facebook