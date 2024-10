El ministro de Cultura asegura que la devolución de los bienes de Sijena fue un acto político y Aragón se le echa encima: "Solo dice estupideces"

Que el ministro de Cultura Ernest Urtasun venga ahora a decir que lo que pasó con la devolución de los bienes de Sijena fue un acto político, no tiene un pase.

Parece que hay que recordarle al ministro que esos bienes que estaban retenidos en Cataluña, pertenecían a Aragón y que los tribunales dieron la razón a sus legítimos propietarios, obligando a la Generalitat catalana a devolver esas obras de arte.

El ministro ha asegurado que él habría gestionado este conflicto de otra manera. Las criticas a las palabras de Urtasun no se han hecho esperar. El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el retorno de los bienes de Sijena no fue un acto político, sino un “acto de justicia”.

Azcón ha recordado que no quedó más remedio que acudir a los tribunales ante la negativa de Cataluña a devolver lo que no era suyo. Para el presidente aragonés las declaraciones del titular de Cultura son "indignantes y un insulto a los aragoneses", y demuestran que Urtasun "no está capacitado para ser ministro".

Azcón espera que los representantes de PSOE y de Sumar en Aragón, le exijan al ministro una rectificación. La portavoz socialista Mayte Pérez, cree que el ministro ha hablado desde el desconocimiento. Por su parte el portavoz del PP Fernando Ledesma opina que Urtasun debería pedir disculpas, mientras que el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha calificado de "estupideces" las palabras del ministro.

Hay que recordar que esta es una batalla que no ha terminado ya que todavía faltan por regresar las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena.