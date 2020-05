Marte tuvo agua... ¿y vida?

Los geólogos Ángel García-Arnay y Francisco Gutiérrez, del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza,han hallado nuevas evidencias de la existencia de antiguos lagos en Marte –aproximadamente 3.700 millones de años-, que pudieron estar potencialmente interconectados, tal como se recoge en el artículo que acaba de publicar la revistaGeomorphology.

Los investigadores del grupo de Procesos Geoambientales y Cambio Global del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA-Unizar) han estudiado la región de Nepenthes Mensae, al noroeste del cráter Gale, conocido por ser la base de operaciones del rover “Curiosity” de NASA desde 2012, y sus hallazgos contribuyen a poner en contexto las condiciones ambientales y climáticas en el cercano cráter Gale durante aquel período de tiempo.

El análisis geomorfológico de la región ha permitido la identificación de 10 depósitos sedimentarios en forma de abanico, situados en la desembocadura de los antiguos valles fluviales, así como de 54 terrazas localizadas a lo largo de los límites de las depresiones y junto a relieves residuales. Así se desprende de las conclusiones recogidas en el trabajo titulado “Reconstructing paleolakes in Nepenthes Mensae, Mars, using the distribution of putative deltas, coastal-like features, and terrestrial analogs” de la revistaGeomorphology.

Este artículo presenta evidencias de la existencia de antiguos lagos en la región de Nepenthes Mensae, situada en la zona de transición entre las tierras altas y bajas de Marte. La región se caracteriza por un cinturón de depresiones interconectadas con presencia de numerosos relieves relictos. Las tierras altas situadas al sur de Nepenthes Mensae presentan superficies más antiguas y corresponden a la región de Licus Vallis, que presenta numerosos valles de origen fluvial, cuyas desembocaduras se sitúan a lo largo de la margen sur de las depresiones de Nepenthes Mensae. La cartografía de detalle de estas morfologías, su distribución espacial, así como su análisis morfológico y morfométrico sugieren que los depósitos en forma de abanico y las terrazas son, probablemente, antiguos deltas de tipo Gilbert y plataformas costeras, respectivamente.

Los hallazgos de los investigadores del grupo de Procesos Geoambientales y Cambio Global (IUCA-Unizar) revelan el importante papel morfogenético que el agua líquida ha desempeñado en la evolución de las regiones de Nepenthes Mensae y Licus Vallis durante los períodos Noéico y Hespérico, y contribuyen a poner en contexto los continuos hallazgos sobre las condiciones ambientales y climáticas en el cercano cráter Gale durante aquel período de tiempo.

