María Pilar Solá, cuarta trasplantada de corazón en Aragón: "25 años después de mi operación sigo aquí, dando la batalla"

Se llama María Pilar Solá. Tiene 72 años. Fue la cuarta persona que hace 25 años recibió un trasplante de corazón en Aragón. Fue el 20 de junio del año 2.000. Dos meses estuvo esperando recibir el órgano que le salvó la vida. Fue una llamada de su hija la que le dio la noticia y le devolvió la esperanza: “Mamá, hay un corazón. Tienes que ir urgentemente al hospital”.

En ese momento, María Pilar estaba en casa. "La verdad es que me llamaron tres veces; las dos primeras no pudo ser por diferentes motivos, pero el tercero sí que fue bueno y me lo pusieron. Y salió muy bien. Estaba en contacto continuamente con las doctoras porque, después de darme el infarto, estuve mucho más en el hospital que en casa y, claro, lógicamente, estaba controlada".

"No podía respirar, no podía andar, me encontraba sin fuerzas y me ahogaba" María Pilar Solá Cuarta trasplantada de corazón en Aragón

Hoy 25 años después, María Pilar ha recordado en COPE aquellos momentos tan duros. No podía salir de casa, se agotaba solo con cruzar la calle... "No podía respirar, no podía andar, me encontraba sin fuerzas y me ahogaba según qué cosas hacía. Entonces, como no tenía fuerza para nada, me dio un infarto. Fue cuando subí al hospital y allí fue cuando descubrieron que mi corazón estaba muy mal y que necesitaba cambiarlo" ha confesado en COPE.

Tras recibir su nuevo corazón comenzó a disfrutar más de la vida hasta el punto de llegar a hacer cosas que nunca antes había hecho como subir a la peña Oroel. "Ahora estoy fenomenal. He vivido mucho y sigo ahí, dando la batalla. La verdad es que estoy muy contenta porque, no sé, mi corazón, por lo visto, estaba muy bien, muy bien. Era una mujer joven del País Vasco. Tú te acuerdas de ella y de su familia siempre, y la gratitud es infinita" asegura.

"He vivido mucho y sigo ahí, dando la batalla. La verdad es que estoy muy contenta" María Pilar Solá Cuarta trasplantada de corazón en Aragón

El testimonio de María Pilar podría ser el de cualquiera de las 202 personas que desde el 30 de marzo del año 2.000 han sido trasplantadas de corazón en nuestra comunidad. Los especialistas del Servet comenzaron a trabajar en aquel primer trasplante en el año 1996 y fueron los cirujanos Fernando Ibarra, Ricardo Canals y Andrés Gutierrez los que llevaron a cabo la operación.

DGA Foto de familia del equipo de cardiología del Hospital Miguel Servet en el año 2.000.

TODO UN EJEMPLO EN TRASPLANTES

Con la realización de ese primer trasplante de corazón el 30 de marzo de 2.000, se logró un hito en la historia de la Sanidad pública aragonesa. Desde entonces se han realizado dos centenares de operaciones de este tipo que han convertido al Hospital Miguel Servet en un centro de excelencia.

En general, en 2024 se realizaron en Aragón 115 trasplantes de órganos y en lo que llevamos de 2025 ya se han hecho 37 y se han producido 17 donaciones.

Todo esto no sería posible sin la generosidad de los donantes y de sus familias que gracias a ese gesto altruista, permiten que otras personas tengan una segunda oportunidad.

En los que llevamos de año ya se han realizado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza 4 trasplantes de corazón, el último justo en la madrugada de ayer.