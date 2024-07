María Gracia, víctima del Hotel Corona de Aragón: “La rabia no nos permite cerrar el luto”

Este viernes se cumplen 45 años del incendio del Hotel Corona de Aragón. Aquel fatídico 12 de julio de 1979, eran las 8 y cuarto de la mañana cuando se declaró un incendio en la churrería de la cafetería. Aunque los Bomberos acudieron muy rápidamente, el fuego era ya incontrolable, se había extendido hasta la azotea. Las imágenes fueron terribles. Murieron 79 personas y otras 113 resultaron heridas.

En el hotel se alojaban numerosos militares y familiares que iban a asistir a la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Academia General Militar. Lo ocurrido se investigó como un incendio fortuito pero fue un atentado. Las víctimas lo sabían pero su lucha ha durado mucho tiempo. Demasiado.

Las llamas se extendieron rápidamente por la fachada y llegaron a la azotea en un fuego totalmente incontrolableEFE





Pasaron 8 años hasta que en 1988 el Tribunal Supremo falló que el fuego se debió a “algún elemento extraño, colocado por personas desconocidas, elemento que pudo ser pirogal o incluso napalm (...), lo que explicaría la producción en escasos minutos de una gran inflagración (...)”.

De hecho, a día de hoy, aún no se ha podido esclarecer la autoría. Tuvieron que pasar 30 años del suceso hasta que el Tribunal Supremo reconoció por primera vez en 2009 la condición de víctima del terrorismo a una de las fallecidas.

Este viernes, durante el acto de homenaje que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, las víctimas han recordado su calvario. María Gracia Roca, en representación de todas ellas, ha tomado la palabra para lamentar que todavía no se haya reconocido la condición de víctimas del terrorismo a todas las personas afectadas. Algo que le trasladó personalmente al ministro de Justicia, Fernando Grande Marlaska, con quien tuvo oportunidad de hablar el pasado 27 de junio.

“Cuando leo, parece que estoy fuerte pero no es verdad, estoy cansada de palos en la rueda, pero sigo luchando por los que no tienen voz porque los mataron, los quemaron y por si fuera poco querían olvidarlos”, ha denunciado.

Para esta mujer, no saber todavía quién cometió este sangriento atentado, “tiene consecuencias muy grave”. “Nuestros hijos viven con la rabia de no poder terminar el luto”, asegura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Considera que no hay sentencia “porque no les da la gana, saben quién fue pero nuestros políticos son muy cobardes”, ha llegado a decir. “Cuando tenga 80 años, si sigo viva, diré quién creo que fue, de momento me callo”, ha concluido.

Contra el olvido

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, han querido mostrar su apoyo a las víctimas un año más en el aniversario de la tragedia. De hecho, la capital aragonesa es la única gran ciudad que cuenta con una concejalía propia de Víctimas del Terrorismo. Su titular, Ruth Bravo, ha reiterado el “compromiso, reconocimiento y apoyo para que se siga manteniendo viva la memoria”.

El acto lo ha cerrado la alcaldesa, Natalia Chueca, quien tras abrazar a Gracia ha recordado lo sucedido aquel 12 de julio. “No podemos olvidar la sangre ni el sacrificio de las víctimas, nuestro deber es evitar que se manipule la historia y que el tiempo la convierta en algo confuso: las víctimas siempre serán víctimas y los verdugos unos asesinos al margen de la ley, fuesen quienes fuesen”, ha concluido.