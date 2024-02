'Luz increada', la nueva exposición de Sor Isabel Guerra, "la monja pintora", en Zaragoza

Sor Isabel Guerra, conocida como 'la monja pintora', vuelve a deslumbrarnos con su arte en una nueva exposición “Luz increada” que ya se puede visitar en el Museo Goya de la Fundación Ibercaja. Esta muestra que estará abierta al público hasta el 19 de mayo, podemos contemplar las obras más personales y atrevidas.

La muestra incluye 36 pinturas inéditas, creadas en los años 2022 y 2023. Una exposicion en la que se aleja del mundo de los retratos para proponer un diálogo personal entre arte y espectador en torno a diferentes facetas de la naturaleza.

"Si cerramos el Museo del Prado y nadie vuelve a verlo, todo el arte allí encerrado estará muerto para siempre. El hecho artístico es entre dos", ha recalcado, es "una forma de decir a los demás lo que sientes, lo que eres, a una sociedad que necesita pararse a encontrarse consigo misma delante de una obra de arte". Porque “el arte es arte cuando transmite y sólo transmite cuando es alma y puede dialogar", ha remachado. De lo contrario, una obra podrá ser "perfecta", "una maravilla", pero "te dejará frío, como el hielo".

Esta exposición supone una evolución en su faceta artística. Tras una etapa en la que sobre todo se dedicó a pintar retratos como el del Papa Francisco, varios arzobispos o la ex alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, decidió expresarse con mayor libertad ante el lienzo. Según Sor Isabel Guerra "el hecho artístico no se produce cuando un pintor termina un cuadro" --"si yo cojo uno de estos cuadros y lo meto en un almacén, no tengo ninguno", ha explicado--, sino que lo hace cuando se crea un "diálogo abierto" con las personas que los contemplan, que producirán "un hecho artístico distinto, personal, que quedará en su corazón".

Además, como es una exposición abierta a nuevas incorporaciones, va a poder seguir avanzando en ese deseo de libertad, incorporando nuevas obras.

LA NEVADA

El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha confirmado que el Museo Goya conmemorará el aniversario de la muerte del ilustre pintor con la incorporación de una obra de Isabel Guerra, en la que reinterpretará la obra "La nevada". Esta obra, una de las más "insólitas" y "difíciles" de Goya, y también de las menos conocidas, se conserva en el Museo del Prado y forma parte de la serie de cartones para tapices realizadas por el autor. En ella, aparece un grupo de bandoleros en la nieve.

