Este lunes vuelve a salir a la venta la cinta de la Virgen del Pilar con el estampado del cachirulo

Vuelve la cinta de la Virgen del Pilar con el estampado del cachirulo. Después de la locura que ha desatado las dos veces que ha salido a la venta, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha anunciado que, nuevamente, pondrá a la venta desde este lunes esta medida.

Esta cinta ya salió como una edición limitada hace 4 meses y fue una locura. Hubo largas filas y hasta reventa en Wallapop. De hecho, si uno aún bucea por la red la puede encontrar a la friolera de 202 euros. Pero no hace falta recurrir a esas ofertas desorbitadas. Porque si te quedaste sin ella, este lunes vuelve a salir a la venta, como la otra vez, a 2 euros.

La novedad es que esta vez vas a tener tiempo de sobra para conseguirla. Estará disponible durante 8 meses, hasta el 25 de octubre. A partir de esa fecha se mantendrá hasta agotar existencias.

El objetivo es que todo el mundo pueda tener una. Desde el Cabildo aseguran que no va a haber roturas de stock, así que no hace falta que hagas fila ni que la compres el primer día o la primera semana porque nos aseguran que no se van a agotar.

Las cintas solo se pueden adquirir en la tienda de la Basílica del Pilar, de lunes a domingo, de 9.30 a 20.30 horas. El límite será de 10 unidades del cachirulo por persona y 35 unidades del resto de colores. En la máquina de cintas no estarán disponibles.