Los sindicatos exigen soluciones para evitar el calor extremo en las aulas

Este miércoles, 22 de junio, es el último día de colegio. Es día de despedidas y, en muchos centros, de juegos acuáticos en los patios como preludio del verano. Las últimas jornadas han sido complicadas por el calor, con temperaturas por encima de 35 grados en el interior de las aulas. En algún caso se ha llegado incluso a 38º, como en el colegio de Infantil y Primaria Cortes de Aragón.

Los sindicatos exigen medidas para que la situación no se repita en próximo cursos. CGT recuerda que, por ley, "en un aula no se deberían superar nunca los 27 grados", explica el secretario de Acción Sindical, Daniel García. Por ello, han presentado una queja al Justicia de Aragón, como defensor del menor; y ante la Inspección de Trabajo, por incumplir la ley de riesgos laborales. Las altas temperaturas han provocado "fatiga, hemorragias nasales, cefaleas, golpes de color o lipotimias" en alumnado y profesorado, según señalan desde el sindicato.

"Estar en un sitio cerrado a 38 grados, 20 o 25 personas, es bastante desagradable, no tiene sentido, ya no solo para dar clase, se han producido desmayos, en esas condiciones no se puede estar en un aula", insiste García. Por ello, desde CGT piden un grupo de trabajo con personas expertas para analizar y estudiar cómo adecuar los edificios escolares públicos a la nueva realidad medioambiental y evitar así situaciones de riesgo.

Por su parte, CCOO reclama que se destinen fondos europeos para adaptar climáticamente las aulas, con una planificación a largo plazo. "Las administraciones deberían centras sus esfuerzos en arreglar el mayor numero posible de centros porque esto es un ahorro que puede reinvertirse en el resto de centros de la comunidad", señala Guillermo Herraiz, secretario general de la Federación de enseñanza.

El sindicato reclama también arreglar los patios para hacerlos espacios "más confortables con vegetación, sombra, agua, mobiliario y oportunidad de juego". En definitiva, "quitar tanto cemento y apostar por espacios más naturales, que tiene que ver con las temperaturas pero también con las metologías educativas", señala Herráiz.

Tanto CGT como CCOO apuntan a la necesidad de flexibilizar horarios y actividades en función del calor. Educación ya respondió la semana pasada que para eso están las jornadas reducidas en junio y septiembre.

Síguenos en Twitter y Facebook