Los negocios míticos de Zaragoza que no sobrevivieron a la pandemia

La pandemia se ha llevado por delante negocios y empresas conocidas por todos los zaragozanos. Desde bares míticos hasta famosas jugueterías. El coronavirus ha castigado a todos los sectores y muchos, por desgracia, no han podido superar la crisis económica originada por la pandemia. Repasamos los negocios zaragozanos que, aunque parecían eternos, finalmente han echado el cierre por culpa de la COVID.

TRAS 50 AÑOS... NOS DESPEDIMOS DEL BAR ARTIGAS

El cierre del Bar Artigas ha sido uno de los más comentados durante la pandemia. Gran parte de los zaragozanos han pasado alguna vez por su local para tomar alguna de las muchas y suculentas tapas que siempre ocupaban la barra de este histórico bar aragonés. Han sido más de 50 años de torreznos, croquetas y pinchos de los que la pandemia nos ha hecho despedirnos para siempre.

Ya no volveremos a probar las riquísimas tapas del Bar Artigas

CIERRE DEL FENICIA Y SUS EMPANADILLAS LIBANESAS

El Bar Fenicia, también conocido como El Musti, ha cerrado a consecuencia de la pandemia. Ubicado en el Tubo, el pequeño tamaño de su local y el escaso espacio del que disponía para ubicar su terraza han hecho muy difícil que este negocio pudiera sobrevivir a las restricciones sanitarias de la pandemia. Sus propietarios reconvierten el negocio, en otra ubicación, pensando sobre todo en el servicio take away.

El Bar Fenicia del Tubo cerró sus puertas en el centro de Zaragoza

SIN RISAS EN EL JUAN SEBASTIÁN BAR

Además de bares, el coronavirus ha provocado el cierre de muchas salas de conciertos y locales donde se realizaban espectáculos en directo. Entre ellos, el Juan Sebastian Bar se ha visto obligado a cerrrar. Este local, ubicado en la zona de la Universidad, era conocido por sus monólogos en directo. Tras 40 años haciéndonos reir, sus puertas se han cerrado para siempre.

El Juan Sebastian Bar antes de su cierre

ZAPATILLAS... DE ANDAR POR CASA

La pandemia ha hecho que pasemos más tiempo en casa o haciendo deporte y mucho menos tiempo acudiendo a eventos o saliendo con amigos y familiares. El teletrabajo hace que muchas personas pasen sus jornadas laborales en zapatillas de andar por casa y todo ello ha sido una bomba de relojería para las zapaterías. Esta situación ha llevado al cierre de zapaterías tan conocidas como Calzados Muro en la Calle Alfonso o la cadena Sanse que contaba con varios establecimientos en la capital aragonesa, algunos de ellos en céntricas ubicaciones como la calle Zurita.

La conocida zapatería Muro en la Calle Alfonso / ANNA ABAD

LA MODA, A GOLPE DE CLICK

De la crisis no se libra ni el gran gigante de la moda: Inditex. Aunque sus ventas online son todo un éxito, la transición hacia los nuevos hábitos de compra de los consumidores ha empujado al cierre de buena parte de las tiendas que la firma de Amancio Ortega tenía en pleno centro de Zaragoza. En este sentido, Inditex ha apostado por dejar abiertas sus tiendas de Paseo Independencia y cerrar las que se encontraban en el Paseo de las Damas, entre ellas, Stradivarius.

PASEO DE LAS DAMAS: DEL LUJO AL OLVIDO

Sin embargo, las tiendas de Inditex no son las únicas que han desaparecido en los últimos meses del Paseo de las Damas. Esta céntrica calle, que no hace mucho tiempo formaba parte de la manzana de oro de la capital, ha visto como la pandemia ha hecho caer en picado a muchos negocios de la zona. El outlet de Mango de Residencial Paraiso ha cerrado, al igual que una de las tiendas de la cadena Tiger, la zapatería MaryPaz o la tienda de moda Festa. En los últimos meses también ha cerrado sus puertas el local que Springfield tenía situado no muy lejos de allí, justo al lado de Plaza Aragón

Local de Springfield cerrado en Plaza Aragón / ANNA ABAD

ADIÓS A LAS MINI PUERTAS DE IMAGINARIUM

La empresa Imaginarium no ha llegado a cerrar como tal, pero su presencia de cara al público ha quedado reducida a la mínima expresión. Imaginarium ha cerrado 41 de sus 43 tiendas en España. En Zaragoza ya no podremos volver a entrar, o intentar entrar, por la mítica mini puerta del Imaginairum del Coso. Tampoco por la ubicada en el centro comercial Grancasa. Solo la tienda que Imaginarium tiene en el centro comercial Aragonia continúa, de momento, abierta. La plantilla de Imaginarium se ha reducido de 144 trabajadores a poco más de 30 para mantener sus ventas online.

Imaginarium ha cerrado gran parte de sus tiendas / EFE

EL OCASO DE LAS SUCURSALES BANCARIAS

Cada vez pagamos menos en efectivo y más con tarjeta o incluso, con nuestro smartphone. Ello hace que el uso de cajeros automáticos haya caído en picado. Lo mismo ocurre con las operaciones bancarias que cada vez se realizan más por Internet y menos de forma presencial. Todo esto ha llevado a muchas entidades bancarias a ir cerrando oficinas o reestructurar sus servicios y sedes. En Zaragoza, uno de los cierres que más han llamado la atención en este sector ha sido el de la gran oficina que BBVA tenía en el Coso, con más de 80 trabajadores. Ocupaba un gran edificio en las inmedizaciones de Plaza España. Ha abierto, eso sí, una nueva sucursal en la Plaza Aragón.

El BBVA del Coso de Zaragoza ha cerrado sus puertas / ANNA ABAD

GRAN CAFÉ ZARAGOZA, UN LOCAL DE 1835

Era una de las cafeterías más conocidas de la Calle Alfonso de Zaragoza, no solo por su envidiable ubicación sino también por la riqueza arquitectónica de su fachada. Antes de su apertura, el local era ocupado por la joyería Aladrén ubicada allí desde 1835. Tras su cierre, el Gran Café Zaragoza abrió sus puertas en 1997. Este local de hostelería, como tantos otros, cerró en 2020 y ahora hay en marcha un nuevo proyecto para recuperar la esencia de finales del S.XIX y volver a convertirlo en joyería.

El Gran Café Zaragozano volverá a ser una joyería / ANNA ABAD

EL PAISAJE URBANO SE TRANSFORMA

La pandemia nos ha traído la transformación del paisaje urbano que se adapta a nuevas formas de turismo y necesidades habitacionales de las grandes ciudades. En este sentido, hay negocios que también deben cerrar como consecuencia de esta nueva realidad. Ello se está notando en Zaragoza especialmente, en la transformación del paisaje de la céntrica calle Alfonso. Las tiendas más tradicionales están dando paso a locales pertenecientes a grandes cadenas de comercio o restauración. Las viviendas de los vecinos de toda la vida evolucionan ahora a pisos turísticos. Dentro de estos nuevos planes, la conocida platería Martín Blasco cierra sus puertas como consecuencia de la reforma del edificio donde está ubicada que pasará a convertirse en un bloque de pisos para turistas.

La Platería Martín Blasco dice adiós / ANNA ABAD

