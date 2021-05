Los comercios de Las Delicias piden más presencia policial en el barrio. Según nos ha explicado en COPE la secretaria de la Asociación de Comerciantes, Sandra Sanz, los robos en calles y comercios van en aumento. En el útimo mes han tenido 4 ó 5. Ella misma sufrió un buen susto. Nos ha contado que un chico entró a punta de navaja para robar en su tienda. “Ya no es el robo del dinero, es el susto, todos los trámites...”, nos ha dicho. “Llevo instalada 10 años y no me había pasado nunca”, ha añadido.

Cogieron al delincuente gracias a las grabaciones de los comercios pero, según nos ha dicho, está en la calle de nuevo. Desde la Asociación de Comerciantes piden recuperar la presencia policial en la que es una de las zonas más transitadas de la ciudad. “La hemos tenido y se disminuyó. Esta es una calle donde tiene que haber mucha presencial policial. En las adyacentes es muy fácil perderse después de un robo o un tirón de bolso”, ha explicado.

EL PLAN LOCAL DE COMERCIO EN LAS DELICIAS

Los comercios de Las Delicias, por cierto, ven luces y sombras en el Plan Local de Comercio del Ayuntamiento. Se sienten privilegiados por ser los protagonistas de una de las primeras galerías comerciales de la ciudad, pero piden poder poner en marcha otros proyectos con una implantación de cáracter más inmediato.

Sobre la mesa tienen alguna que otra propuesta de cara al verano para dar sombra a la calle. “No pedimos un macroproyecto, sino proyectos más pequeños. Estamos pidiendo una inversión de 30.000 euros que, además, asumiríamos nosotros”. Y asegura que tienen en estudio una propuesta “muy atractiva” que ya se ha hecho en otras ciudades de dentro y fuera de España.

Los comerciantes han querido dejar claro que en todo momento están yendo de la mano del Ayuntamiento. En cuanto al Plan Local de Comercio en sí, recuerdan que las mejoras en el pavimento, la limpieza o el alumbrado son reivindicaciones históricas. Les preocupa también cómo se solucionará el problema del estacionamiento, puesto que ven inviables los aparcamientos subterráneos en un barrio como Las Delicias.

