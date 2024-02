Listas de espera en Aragón: dos años para una resonancia o 9 meses para ir al traumatólogo

El problema de las listas de espera en Aragón se extiende a los médicos especialistas. Tradicionalmente el problema lo encontrábamos en las largas esperas para pasar por quirófano, pero ahora ese retraso se está haciendo notar también en las listas de espera para poder acudir a un médico especialista.

El mes de enero terminó con casi 8.400 pacientes esperando una operación desde hace más de seis meses. Es un 12% más que hace un año. Desde Sanidad afirman que ahora se diagnóstica más que antes, lo que hace que también aumenten las visitas al especialista y por tanto, las listas de espera para estas consultas.

Entre agosto y diciembre de 2023 se realizaron casi 10.000 consultas más de especialidades médicas que en el mismo periodo de 2022. "Hemos llegado a esta situación porque hemos agilizado las pruebas diagnósticas y las consultas de especialistas que estaban verdaderamente paralizadas. Vemos más pacientes, hay más pruebas, diagnosticamos más y por tanto, aumentan las listas de espera quirúrgicas", así lo explica el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

A la hora de operar, dice Bancalero, se aplica un criterio de urgencia médica. Las cirugías más graves, asegura, se realizan como mucho en 3 meses.

DOS AÑOS PARA UNA RESONANCIA O 9 MESES PARA IR AL TRAUMATÓLOGO

Hay pacientes que están ya hartos y cansados de esperar. No podemos dar su nombre, pero un vecino de la margen izquierda de Zaragoza (de 79 años) nos cuenta en COPE que lleva 9 meses esperando para acudir al traumatólogo y a ello se suma que tiene un tumor de próstata que le deben revisar cada 6 meses. Han pasado 8 desde la última consulta y aún no le han dado cita.

Y los casos no quedan aquí, hay pacientes que esperan una resonancia desde hace dos años o que acumulan ya una espera de 10 meses para ir al oftalmólogo. El problema se da en toda Zaragoza, pero especialmente en el Sector 1 que comprende barrios como el Actur, el Arrabal o Santa Isabel.

Estos pacientes son operados y atendidos por algunos especialistas en el Royo Villanova. El problema es que suman más de 200.000 vecinos para un hospital de casi 70 años que se está quedando sin espacio, con pocos medios y con muchos menos médicos de los que serían necesarios. "No nos explicamos por qué este tema lleva esperando años. En este hospital hay 200.000 personas que lo tienen como centro de referencia. Deben reformarlo, ampliarlo, faltan medios, personal... No entendemos cómo es posible que este tema no se esté solucionando", nos ha contado en COPE la portavoz de la asociación de consumidores, INFORMACU, Teresa García.

Esta asociación de consumidores ya se reunió con el Consejero de Ssanidad sin que se haya puesto en marcha ninguna medida. Volverán a tener una reunión, previsiblemente, el mes que viene.

