La reintroducción del lince ibérico abre el debate en Aragón

Reintroducción del lince ibérico en Aragón, ¿sí o no?. Las posturas parecen contrarias entre la Consejería de Medio Ambiente y el Departamento de Agricutura y Ganadería. Por una parte, la Consejería de Medio Ambiente, a cargo del PP, afirma que reintroducir el lince mejoraría la biodiversidad, equilibraría el ecosistema aragonés y ayudaría a controlar la superpoblación de conejos que está causando daños en agricultura y que son el principal alimento de los linces. Se considera que incluso, podría repercutir positivamente en el turismo aragonés.

Más críticos son desde la Consejería de Agricultura y Ganadería dependiente de VOX. El responsable del área, Ángel Samper, cree que el lince es una amenaza para la ganadería extensiva. "Se dice que la introducción del lince no debería dañar a la ganadería porque come conejos, pero no solo come conejos. El lince también ataca a la ganadería extensiva y come corderos. Allí donde ha estado reintroducido el lince, los ganaderos han tenido problemas. El lince está atacando, quizás de una forma diferente a cómo lo hace el lobo, pero también está dañando los rebaños", afirma Samper, que antes de ocupar su cargo en la Consejería de Agricultura y Ganadería fue secretario general de la organización agraria ASAJA.

Ante la polémica, se va a lanzar un proceso participativo para que ayuntamientos, comarcas, agricultores y sobre todo, ganaderos puedan opinar. Más allá de su valoración personal, el Consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha afirmado que "lo primero es defender a los ganaderos que son quienes asientan población en el territorio. Si los ganaderos dicen que no, entonces creo que no deberíamos reintroducir al lince". Blasco, recordamos, es también responsable de despoblación dentro del ejecutivo por lo que tiene que aunar dos corrientes (la medioambiental y la poblacional) que pueden chocar en sus planteamientos acerca de la reintroducción del lince ibérico.

El lince se considera un especie extinta en Aragón desde mediados del S.XX. Ahora se podría reintroducir en dos áreas: en la sierra de Alcubierre situada en la Comarca de Monegros y en la cuenca del Huerva entre las comarcas de Campo de Cariñena, Campo de Belchite y la Comarca Central. El lince se ha reintroducido ya en otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura o Murcia. En España hay actualmente 1.668 ejemplares de lince ibérico y Aragón sería la primera comunidad del norte del país en llevar a cabo su reintroducción.

