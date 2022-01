Las vacunas reducen 100 veces la letalidad del COVID y 154 veces el ingreso en UCI

Las personas con pauta completa de vacunación se contagian 5 veces menos, ingresan en el hospital 41 veces menos, acaban en la UCI 154 veces menos y tienen 100 veces menos probabilidad de morir tras contraer la enfermedad. Son los datos globales de un estudio pionero en el mundo y que se ha hecho en Aragón. No es una muestra ni un ensayo clínico, se ha analizado a toda la población: 1.313.465 personas.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se han comparado en vacunados y no vacunados cualquier actividad relacionada con el COVID, desde una visita al médico de cabecera o un test de antígenos hasta un ingreso en UCI o la muerte. Los resultados son espectaculares. El investigador principal del Grupo de Ciencia de Datos en Políticas Sanitarias del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Enrique Bernal, asegura que son datos “sorprendentes para un epidemiólogo” ya que la vacuna ha resultado ser “inmensamente más efectiva que en los ensayos clínicos”.

Este científico, corresponsal del observatorio de la OMS en Europa, ha asegurado que este estudio va más allá de cualquier interpretación, ya que se ha llevado a cabo “en la vida real”, con toda la población y teniendo en cuenta que la administración de las dosis ha sido homogénea en la mayor parte de los grupos de edad y en los diferentes sectores sanitarios. Por lo que los datos que ofrece son mejores que los de cualquier estudio estadístico. Como ejemplo, cabe recordar que el ensayo de Pfizer tenía 32.000 pacientes y cualquiera de otro medicamento cuenta con entre 3.000 y 5.000 pacientes.

Casi el 60% de las personas no vacunadas se han contagiado, 5 veces más que quienes tienen la pauta completa. Así que sí, la vacuna también evita el contagio, aunque el 12,6% de la población vacunada haya contraído el virus. Porque, además, hay otros factores de riesgo: el escape vacunal es mayor entre los jóvenes. Bernal explica que “no es problema intrínseco de la vacuna” sino del comportamiento, ya que “tienes más contactos de riesgo con 20-30 que si tienes 70 u 80”.

Entre las personas vacunadas (1.018.966) han requerido ingreso 3.273, 147 en la UCI. De los no vacunados (294.500), 19.727 tuvieron que ser hospitalizados, 1.469 en UCI. Es decir, un 16 % de los no vacunados han requerido ingreso hospitalario, un 1 % en UCI, y un 5 % han fallecido, mientras que solo un 2 % de las personas inoculadas han sido hospitalizadas (8 veces menos), los ingresos en las unidades de críticos han sido quince veces menor y han muerto un 1 %.

El estudio también ha constatado que presentan menos riesgo a quienes se les han administrado pautas mixtas, “Pfizer y otras”. La dosis de refuerzo también es importante: implica 5 veces menos de infección y 5 veces menos de hospitalización.

Con estos datos, el Gobierno de Aragón sigue haciendo un llamamiento a esa vacunación de refuerzo, especialmente entre los 40 y los 59 años. Entre 40 y 49 años, solo el 41% de la población lleva la tercera dosis. Entre 50 y 59 años son un 64%.

Desde Sanidad insisten en que quedan muchos huecos disponibles y llaman también a completar la vacunación infantil. Algo más de la mitad de los niños entre 5 y 11 años se han puesto la primera dosis. Luis Gascón, jefe del Servicio de Prevención del Salud, recuerda que la vacuna infantil “es segura y efectiva, evitando las consecuencias graves, aunque poco frecuentes, si se contrae la enfermedad”. Además, se evitan las cuarentenas en caso de ser contactos estrechos y les permite mayor libertad en la realización de actividades extraescolares y en sus relaciones sociales y familiares.

El 90% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Y Sanidad no pierde de vista al 10% restante. La mitad de los no vacunados tienen entre 30 y 49 años y no todos son negacionistas. Se va a trabajar con las empresas y las mutuas para tratar de llegar a esta franja. Se recuerda también la importancia de la dosis de refuerzo en menores de 40 sobre todo si tienen factores de riesgo.

