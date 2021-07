Las residencias de Aragón disparan sus contagios COVID: 44 brotes con 148 positivos

El coronavirus vuelve a cebarse con los mayores. Los contagios tienden a la baja en la última semana en todos los grupos de edad menos en los mayores de 90 años donde la tasa de incidencia llega a los 432 casos por 100.000 habitantes. En residencias, hay 44 brotes abiertos en centros residenciales con 148 personas contagiadas, 100 de ellas residentes. Además, hay 19 afectados que han tenido que ser hospitalizados.

Estas cifras se han multiplicado en los últimos quince días. Según las cifras oficiales del Departamento de Sanidad, el pasado 15 de julio había 15 brotes abiertos en residencias. Ahora hay 44. Las cifras son aún más preocupantes si miramos el número de residentes contagiados. Hace dos semanas eran solo 7, en estos momentos son 66. Los contagios se han multiplicado casi por 10 entre los usuarios de las residencias.

En el caso de los trabajadores también han aumentado los contagios en los últimos quince días pasando de 15 a 38. En general, los contagios en centros residenciales (entre usuarios y trabajadores) han pasado de 22 el pasado 15 de julio a 104, según las cifras últimas cifras oficiales, del jueves 29 de julio. Además, hace dos semanas solo había una persona hospitalizadas por COVID, ahora son 19 los pacientes ingresados. Ante todo ello, los propios trabajadores califican la situación de las residencias de "muy preocupante".

"Esa inmunización que se pretendía de rebaño no se está consiguiendo. La situación es muy preocupante porque la mayoría de los residentes y trabajadores están vacunados. Tenemos que analizar por donde está entrando el virus en las residencias", nos cuenta en COPE Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO.

Entonces con los residentes vacunados, ¿de dónde han podido venir esos contagios? La relajación de medidas apunta a ser la principal causa. "Las medidas se han relajado. Los familiares entran en las residencias y los residentes pueden salir al exterior con sus familiares. Además de esto, se está estigmatizando una vez más a los trabajadores de las residencias", nos cuenta Lizana.

LOS TRABAJADORES NO VACUNADOS DEBERÁN PAGARSE SUS PROPIAS PCRS

El Gobierno de Aragón ya ha enviado una orden a las residencias en la que se establece que los empleados no vacunados deberán pagarse sus propias PCRS. Deberán presentar una prueba negativa cada 72 horas. Algo que desde CCOO ya están estudiando junto a sus servicios jurídicos.

"Entendemos que puede colisionar con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El coste de la prevención no debe recaer nunca sobre el trabajador. Hay que contemplar y valorar que no todos los trabajadores han tenido ya acceso a la vacuna, por ejemplo, trabajadoras embarazadas a las que hasta ayer no se les recomendó que se vacunasen o personal joven de nueva contratación que todavía no tiene la pauta completa", afirman desde CCOO.

Desde CCOO reconocen también las buenas prácticas de algunas residencias que realizan semanalmente una PCR a todos sus trabajadores sin necesidad de ninguna orden. Algo que podría generalizarse como medida de prevención.

Síguenos en Twitter y Facebook