Las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel defienden el “feminismo real” del PP

Las tres alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel han protagonziado este miércoles la tertulia de mujeres de COPE Zaragoza. Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj han hablado del “feminismo real” que, aseguran, representa el PP. Creen que las políticas de la “extrema izquierda” pecan de “proteccionismo” con las mujeres, lo que ha generado “desigualdad”.

Juntas, han recordado a algunas de las grandes referentes de su partido, como Luisa Fernanda Rudi, primera alcaldesa de Zaragoza y primera presidenta del Congreso de los Diputados. Para estas tres mujeres, la igualdad en su partido se vive con normalidad, “gracias a la valía de las personas” y “sin cuotas”.

Las tres han compartido sus experiencias. Buj ha recordado que vivió su embarazo estando ya en política y que la prensa le preguntaba por la conciliación, algo que no le pasaba a sus compañeros. “Dije que no contestaría hasta que le preguntaran lo mismo a ellos”, apunta. Asegura que no ha tenido “problemas ni facilidades” por ser mujer.

Orduna, por su parte, ha explicado que en su etapa como profesional en el sector de la construcción, había pocas mujeres. Aunque asegura que nunca ha tenido ningún problema con sus compañeros, sí admite que, cuando era más joven, en alguna obra oía “de todo”. “Cuando se enteraban de que era la jefa se querían morir”, bromea.

COLABORACIÓN ENTRE CIUDADES

Las tres alcaldesas apuestan por colaborar en vez de competir. “El mundo es muy competitivo y muy grande y si entre nosotros, que somos casi familia, no cooperamos y vamos divididos a competir en Europa, difícilmente conseguiremos resultados”, ha asegurado Chueca.

“Cada ciudad tiene su propia personalidad y tenemos que encontrar una línea de trabajo común”, corrobora Buj. Las tres confían en aprovechar el viento a favor que supone contar con tres alcaldesas del PP en las tres capitales de provincia, junto a un Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón y, esperan, un gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo al frente.

Síguenos en Twitter y Facebook