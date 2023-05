Lambán: “No ha podido ser, nos ha arrasado el tsunami”

El PSOE ha vivido una de sus noches electorales más difíciles este 28 de mayo. A pesar de perder tan solo un escaño en las Cortes de Aragón, pasando de 24 a 23, la caída de sus posibles socios y, sobre todo, el ascenso imparable de PP y VOX, le ha dejado sin ninguna opción de repetir como presidente de Aragón. Ni los más pesimistas dentro del partido auguraban este descalabro.

Lambán ha salido a hablar alrededor de las 23,45, en una intervención breve, de poco más de 5 minutos. “No ha podido ser, sabíamos que había que poner una muralla infranqueable pero ha sido insuficiente porque el tsunami que ha arrasado en todas las comunidades autónomas nos ha arrasado también a nosotros”, ha lamentado.

El líder de los socialistas aragoneses ha querido lanzar un mensaje de optimismo a los suyos, asegurando que son inconformistas y que este es el primer día “hacia la victoria electoral de 2027”.

Antes de dirigirse a los suyos, Lambán ha hablado con el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, quien será el nuevo presidente de Aragón, para felicitarle por los resultados. “Lo primero es lo primero”, ha dicho. Pero después de unas palabras de cortesía, ha querido dejar claro que la labor de oposición del PSOE comienza en este mismo instante.

“Sabemos la catadura y el talante de la derecha que acaba de obtener la mayoría y hay que preservar a los aragoneses de lo que estas gentes pueden hacer si nosotros no nos erigimos en freno de las tropelías y de las cosas que llevan en la cabeza”, ha señalado.

Lambán ha concluido con unas frases que sonaban a despedida y que dejan entrever el fin de su andadura política, aunque no ha querido desvelar cuál será su futuro inmediato. “Tendré que pensar yo solo, con mi familia, mis amigos y con todos vosotros en qué puedo ser más útil, no lo sé muy bien, alguna idea tengo pero no es el momento de comunicarla, aunque contaréis siempre conmigo”, ha concluido.

RANERA Y EL FUTURO

La candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha sido muy breve y apenas ha hablado durante 3 minutos en un discurso que sigue la línea del PSOE en toda España asegurando que hay “una ola a nivel nacional del PP y la ultraderecha”.

Frente a esto, se ha comprometido a estar “vigilante día a día durante estos cuatro años para que la ciudad siga avanzando y no retroceda en derechos sociales”.

Ranera, que ha mantenido los 10 concejales del PSOE en el Consistorio, será la encargada de encabezar la oposición municipal. De momento, tiene el apoyo de su jefe de filas. Lambán ha asegurado que frente a “proyectos florales”, en referencia a la popular Natalia Chueca, se acabará imponiendo el proyecto de Ranera. “Solo tienes que hacer una cosa, no irte, quedarte aquí hasta el final”, le ha pedido.

