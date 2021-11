Lambán apuesta por unas Navidades y un puente sin restricciones

El presidente aragonés, Javier Lambán, apuesta por unas Navidades y un Puente de la Constitución sin restricciones por el COVID. Así se ha pronunciado en las Cortes, durante la sesión de control al Gobierno, que se ha celebrado este viernes en el Palacio de la Aljafería.

El líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, le ha planteado al jefe del Ejecutivo si “con el 90% de la población vacunada y con los datos actuales” está en condiciones de garantizar que los ciudadanos “van a poder hacer uso de sus libertades” en esas fechas. Lambán ha dicho que el Gobierno hará “todo lo posible para que no haya más restricciones” aunque admite que no puede garantizarlo porque la realidad les ha obligado “a recular” varias veces. Aunque está convencido de que tanto en Navidades como en el Puente de l Constitución, “las familias y las empresas las podrán disfrutar con abosluta normalidad”.

Pérez le ha planteado su preocupación por que las posibles medidas se tomen de forma “improvisada”, como ha sucedido con el pasaporte COVID. “No se tiene en cuenta que los niños no están vacunados, la ventilación de los locales o la situación de los municipios, ya que no están todos igual”, lamenta. Lambán niega que la decisión se haya tomado de forma precipitada y recuerda que ya se había planetado hace semanas pero que lo tumbó el TSJA. En cualquier caso, asegura que su implantación ha funcionado “con normalidad”. “Que yo sepa no ha habido suicidios colectivos”, ha ironizado.

Para el líder de Ciudadanos, “las restricciones deben ser la última opción”, y apuesta por campañas de sensibilización “para ese pico de no vacunados”, por inocular a los niños “en cuanto lo autorice la Agencia Europea del Medicamento” y por “agilizar la tercera dosis de refuerzo”.

Lambán insiste en que “la libertad individual no puede poner en peligro la salud de los demás” y ha calificado a los no vacunados como “bombas de relojería”, por lo que no oculta que el pasaporte covid persigue “evitar que transiten por la calle”. Por otra parte, asegura que este mecanismo ha surtido también el efecto deseado a la hora de incentivar la vacunación, ya que las nuevas solicitudes “han crecido de manera exponencial”.

El presidente del Gobierno recuerda que aunque las cifras de contagio pueden ser similares a las del año pasado “hay una diferencia sustancial en las hospitalizaciones y en los ingresos en UCI, lo que demuestra la efectividad de las vacunas”, insiste.

Síguenos en Twitter y Facebook