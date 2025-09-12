Se investiga una violación en Zaragoza a orillas del Ebro
Se habría producido en una zona donde los vecinos ya habían denunciado problemas de convivencia
Zaragoza - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Policía Nacional investiga una presunta violación en Zaragoza. Se ha denunciado una agresión sexual a orillas del Ebro que se habría producido el pasado miércoles en torno a las 23 horas.
El aviso lo recibió la Policía por teléfono en ese mismo momento por parte de una testigo que vio a la victima salir corriendo y gritar por la calle.
La presunta agresión se ha producido en Paseo Echegaray, una larga avenida donde en algunas de sus zonas los vecinos ya habían denunciado en COPE conflictividad, asentamiento ilegales y tráfico de drogas.
(Habrá ampliación)
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS ZARAGOZA
COPE ZARAGOZA
"En privado, han mostrado su malestar con el calentón de la vicepresidenta con Junts; en público, su voluntad de seguir cortejándolo”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h