Se investiga una violación en Zaragoza a orillas del Ebro

La Policía Nacional investiga una presunta violación en Zaragoza. Se ha denunciado una agresión sexual a orillas del Ebro que se habría producido el pasado miércoles en torno a las 23 horas.

El aviso lo recibió la Policía por teléfono en ese mismo momento por parte de una testigo que vio a la victima salir corriendo y gritar por la calle.

La presunta agresión se ha producido en Paseo Echegaray, una larga avenida donde en algunas de sus zonas los vecinos ya habían denunciado en COPE conflictividad, asentamiento ilegales y tráfico de drogas.

(Habrá ampliación)