Inquietud en el sector del taxi ante la llegada de Cabify

Los vehículos Cabify han desembarcado en Zaragoza. Son 20, con tecnología híbrida. Podrán recoger a los viajeros, previa petición a través de la aplicación móvil, pero tendrá que ser con 15 minutos de antelación. El precio mínimo del servicio es de 3,5 euros, y el viajero podrá conocer con antelación el coste del trayecto que va a realizar.

Cabify es el primer servicio de VTC -alquiler de vehículo con conductor- que llega a Zaragoza. Los taxistas ven con recelo su llegada. Ya han pedido al Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y a la Policía Local que hagan un control exhaustivo de estos vehículos para que no se salten las restricciones impuestas: no circular por carriles bus ni estacionar en lugares reservados para taxistas, circular sin viajeros o realizar determinadas maniobras permitidas a los taxis.

Ante su llegada “tenemos inquietud”, ha dicho el presidente de la Asociación Provincial Autotaxi, Mariano Morón: “No es agradable que lleguen estos servicios a la ciudad sabiendo el historial que tienen. Allí donde están operando, Madrid, Barcelona o Valencia, se saltan todas las normativas de regulación. Y ese el temor que tenemos”.

En cuanto a los precios y el servicio que ofrece Cabify, los taxistas aseguran que no supone una competencia para el sector. “Tenemos precios incluso por debajo de los que ellos han ofertado”, ha indicado Morón. Según la estimaciones de Cabify, desplazarse desde la Plaza del Pilar hasta la Estación del AVE puede costar entorno a 6,5 euros, y del Centro al Centro Comercial Puerto Venecia unos 17 euros.

Aseguran que Cabify no ofrece nada nuevo. “La única novedad es el botellín de agua que dan al viajero. El taxi tiene coches en perfecto estado, somos eficientes ecológicamente y tenemos terminales de pago TPV. En fin, no ofrecen nada que no ofrezca ya el taxi”, ha añadido. Según datos de la compañía, solo en el último mes se han registrado más de 4.200 aperturas de las aplicación Cabify en Zaragoza.

