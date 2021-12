El ingenioso regalo de un barrio de Zaragoza a Fernando Simón: un cabezudo

LEl director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado "muy emocionado" y agradecido por el homenaje que ha recibido de los vecinos del barrio de Las Fuentes de Zaragoza, cuya comparsa ha creado un cabezudo con su imagen.

"Soy zaragozano, me crié corriendo con los cabezudos", es una de las cosas "que no se olvida" y "es un orgullo que una asociación vecinal de mi tierra, mi ciudad, me haga un homenaje como éste". "Menos mal que lo han hecho a tamaño natural y no grande de verdad, eso sería otra cuestión", ha bromeado.

Se ha pronunciado así durante el acto en el que se ha presentado este nuevo cabezudo, al que han asistido la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y el presidente de la junta de distrito de Las Fuentes, Horacio Royo, entre otras autoridades.

Fernando Simón ha comentado que este nuevo cabezudo "no es algo efímero", sino que va a salir a la calle "año tras años y eso para mí es muy emocionante".

"Muchas gracias a todo el barrio de Las Fuentes" y también a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, que ha servido de "mediadora" para que la iniciativa saliera adelante. "Es amiga desde que éramos críos", ha contado Simón.

Igualmente, ha indicado que tras algo más de año y medio de pandemia del coronavirus, gracias a la labor de todos y de muchos profesionales de Salud Pública, tanto de las unidades con las que él trabaja directamente, como de las comunidades autónomas, "estamos consiguiendo, poco a poco salir, con sus subidas y bajadas" ya que ahora "no estamos en el mejor momento", ha reconocido.

DUREZA

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha evidenciado la dureza de la pandemia para la población, para quienes "han pasado hambre y han perdido sus negocios" y ha comentado que ésta es la segunda vez que una asociación vecinal le hace una distinción.

La anterior fue en Madrid, ha narrado, una entidad "que fue capaz de dar de comer a sus vecinos, de dar abrigo y apoyarse unos a otros", algo que demuestra que en crisis sanitarias, sociales y económicas como ésta es la "fuerza" de los vecinos "y del cariño que nos tenemos unos a otros lo que, de verdad, nos puede sacar de los problemas tan grandes como los que hemos vivido".

Además de desvelar la imagen del cabezudo, la junta vecinal de Las Fuentes le ha entregado a Simón un látigo de honor enmarcado y el boceto de la imagen, también enmarcado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha acudido a Zaragoza con una mascarilla con el dibujo del cachirulo y donde había una pequeña bandera de Aragón.

IDEA DE LOS VECINOS

El presidente de la junta de distrito de Las Fuentes, el concejal el grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha explicado que la idea de crear este cabezudo surgió de los vecinos hace algo más de un año, en un pleno, como respuesta a ciertas manifestaciones "sectarias" y para "hacer un homenaje a un paisano que ha estado al frente de la crisis más tremenda que hemos vivido".

Ha dicho también que es una manera de "ir más allá de la figura de Fernando, para reconocer el valor de un servidor y trabajador público que, en tiempos muy difíciles", ha sido "la única guía que teníamos en un camino desconocido y oscuro", que ha sabido exponerse, "con sus dudas, aciertos y errores ineviables, asumiendo críticas muy duras, injustas en muchos casos, y que es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público".

Por su parte, Manuel Fernández Tena, de la Comparsa de Cabezudos de Las Fuentes, ha señalado que éste es un barrio "humilde y honesto", cuyos vecinos reclamaron un homenaje a Fernando Simón "por su dedicación", una persona que ha dado "seguridad", "al que entendíamos" y "nos calmaba la ansiedad que nos generaba al virus".

Asimismo, ha comentado que solo un zaragozano con él "sabe apreciar" tener un cabezudo con su imagen y ha asegurado que en el barrio, además de no olvidar el "miedo" y la "angustia de muchas familias", así como la solidaridad de los vecinos que han organizado reparto de alimentos y productos de higiene, "no olvidaremos tu compromiso y empeño en dar la cara, con valentía, a pesar de los ataques de quienes quisieron usarte para la bronca política", así como que haya acudido a este acto.