El Hospital de Barbastro, preparado para un rebrote de COVID

Aragón tiene listo el Hospital de Barbastro con 30 camas disponibles por si la situación originada por el brote de coronavirus en Aragón empeorase en las próximas horas. Se ha elegido este hospital al tratarse del centro sanitario de referencia para 3 de las 4 comarcas que han tenído que retroceder a fase 2: Bajo Cinca, La Litera y Cinca Medio. La cuarta sería, ya en Zaragoza, la comarca del Bajo Aragón - Caspe.

De momento, los contagiados son jóvenes y la mayoría no presentan síntomas, por lo que es aislamiento domiciliario o en pabellones municipales habilitados para ello, está resultando suficiente. Sin embargo, el caso de no presentar síntomas es un arma de doble filo porque puede provocar menor protección y por tanto, mayor riesgo de contagio.

Ahora mismo el hospital de Barbastro no tiene ningún paciente ingresado correspondiente a estos nuevos brote. Sí continúan 4 ingresos en planta y uno en UCI correspondientes todavía a la primera oleada del virus. "Tenemos reservada una planta con camas de hospitalización y la UCI sectorizada para pacientes COVID y no COVID. También mantenemos la separación en Urgencias. Las medidas de restricciones también se dan en consultas externas y eso nos permite que no tengamos que suspender su actividad salvo que el rebrote sea importante", nos cuenta en COPE Elena Castellar, la directora del Hospital de Barbastro.

EPI'S SUFICIENTES

"En este momento estamos bien dotados de equipos de protección. Hemos hecho el acopio suficiente. Nos ha dado tiempo", asegura Castellar ante el posible contacto directo de profesionales sanitarios del Hospital de Barbastro con pacientes contagiados.

"De momento, los brotes actuales afectan a pacientes jóvenes en los que la enfermedad clínicamente es leve. Si las medidas de confinamiento son estrictas y se hacen bien, hay muchas posibilidades de que esto no vaya a más", advierte Castellar.

