Henar vive en silla de ruedas y sin diagnóstico: "Tengo miedo a quedarme en una cama"

Es una persona dependiente. Tiene que tomar morfina para el dolor. Todavía no sabe lo que tiene. Y los médicos tampoco son capaces de darle un diagnóstico. Se llama Henar Pérez y desde hace seis años su vida ha cambiado por completo. Lleva muchos años detrás de un diagnóstico, pero ese periplo, de momento, ha sido infructuoso.

"Hace unos seis empecé con dolores. Fui a Urgencias y me dijeron que la columna estaba muy mal. Poco a poco, progresivamente, iba empeorando", nos cuenta en los micrófonos de COPE Zaragoza. "Un día me quedé sin andar, de repente. No sabíamos por qué. Me caí al suelo y empecé con el andador. Y así estuve tres años. Empezaron a darme síncopes, convulsiones, tenía migrañas... Era un sinvivir. No tenía, ni tengo, calidad de vida", añade.

Henar va más allá y explica cómo sigue siendo el proceso: "No tengo ni idea de lo que me pasa. La espalda la tenía mal debido a un accidente de coche, en 2006. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Me dijeron que se deterioraría la columna, pero no me dijeron que acabaría así. Todo lo que salió, cuando empecé con pruebas, fueron múltiples hernias discales".

Henar Pérez vive desde hace tres años en una silla de ruedas.COPE.ES





Con el paso del tiempo, la situación ha ido a peor. "Ahora mismo llevo tres años en silla de ruedas porque he ido empeorando progresivamente y esto ha ido a más. El miedo es que me quede en una cama cruzada. Es cada vez peor. Cada vez tengo más fatiga. Aparte de eso, los neurólogos se han lavado las manos conmigo. El otro día le dijeron a mi médico de cabecera que ya me habían hecho todas las pruebas y que no encontraban nada", explica.

Tiene, eso sí, dos apoyos importantes: "El único que me sigue ahora mismo es el psiquiatra y un psicólogo. Me llevan por el tema de que no entre en una depresión, porque evidentemente esto cada vez te va minando más".

Las pruebas

Henar ha pasado por multitud de pruebas diagnósticas: "Me han hecho 27 resonancias magnéticas". ¿Cómo es posible que no den con la tecla? "La verdad es que no lo sé... El último neurocirujano con el que estuve creía que era un nervio que se inflamaba o que se estaba pinzando y que eso era lo que me dieran las convulsiones, los síncopes y que no pudiese andar", añade.

Y la gran pregunta: ¿Dónde está ese nervio? Intentando dar con la tecla, en una de las pruebas, Henar comenzó a convulsionar y la prueba quedó paralizada. El neurocirujano le dijo que "no le terminaron la prueba" y que "tenían que haber seguido". Quizá era ese punto la causa de muchos de los problemas de Henar. Ese nervio causante.

Todo por la Seguridad Social

"Yo pediría ayuda, me gustaría, por lo privado". Este año le dieron la dependencia y también le devolvieron el dinero de la silla de ruedas. Le ha costado conseguirlo porque, al estar sin diagnosticar, no aceptaban su petición de ayudas. "Gracias a mis padres" que son los que le ayudan en su día a día. Todo, a través de la sanidad pública.

Cuenta que su padre tiene 72 años y su madre 63. "No son mayores, pero si es verdad que tener una hija con esta discapacidad, que es totalmente dependiente, para ellos está siendo muy duro". Hacen turnos para cuidar de ella. Por la mañana su madre le cuida, y por la tarde su padre, ya que su madre trabaja por la tarde.

Su doctora de cabecera, un pilar

Olga López es un apoyo fundamental para Henar. Es una de las personas que le ha visto progresivamente empeorar y que siempre se ha mantenido a su lado. Está haciendo todo lo posible por encontrar una solución. De ahí que Henar, cuando habla de ella, no puede evitar emocionarse. Y recuerda: "¡Tengo solo 37! ¡Solo pido calidad de vida! Y si me tuviese que quedar en silla de ruedas me quedo... Pero el tema es mi calidad de vida... ¡No tengo!".

A día de hoy continúa en la búsqueda de una solución. Está pasando por momentos muy difíciles, pero sigue sin perder la esperanza en mejorar y en encontrar, de una vez por todas, un diagnóstico a la causa de su invalidez.