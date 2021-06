Gran apagón informático mundial por la caída de Fastly

La caída del proveedor estadounidense Fastly ha provocado la caída de millones de páginas web de todo el mundo, entre ellas, algunas tan importantes como las de Amazon, Paypal, Movistar, Spotify o HBO. La caída ha afectado también a algunos medios de comunicación tanto españoles como extranjeros, ejemplo de ellos, son Marca, As, Financial Times o The Guardian, además de la CNN.

Las redes sociales tampoco se han librado y Twitter o Twitch están sufriendo problemas para que sus usuarios puedan acceder y navegar por ellas.

"Actualmente estamos investigando el impacto potencial en el desempeño de nuestros servicios CDN", ha asegurado Fastly al mediodía de este martes. El CDN es un sistema de distribución de contenido en red, resultando por tanto vital para que las páginas web puedan estar en funcionamiento y llegar a todos sus usuarios. Este problema en Fastly, uno de los principales distribuidores de contenido mundiales, provoca una caída de sitios web, plataformas y redes sociales que afecta a millones de usuarios.

El problema ha sido identificado en apenas una hora y Fastly ha procedido a las labores de resolución para que las webs puedan ir recuperándose a la mayor brevedad posible.

