El Gobierno de Aragón desconfina a Utebo, Cuarte de Huerva y Ejea de los Caballeros

El Gobierno de Aragón ha decidido desconfinar las localidades de Ejea de los Caballeros, Utebo y Cuarte de Huerva debido a la buena evolución que se ha producido en el número de contagios en las últimas fechas. Las tres acumulan menos de 250 casos semanales por cada 100.000 habitantes, por lo que se levanta el confinamiento que pesaba desde el pasado 15 de enero, sobre estos tres municipios de la provincia de Zaragoza de los que se podrá entrar y salir sin problema a partir de mañana, una vez salga publicada la orden en el Boletín Oficial de Aragón.

Buenas noticias también para la ciudad de Huesca en la que debido a la mejoría que ha experimentado últimamente, se van a flexibilizar las restricciones. De esta forma los bares, restaurantes y comercios no esenciales podrán abrir hasta las ocho de la tarde de lunes a domingo. Hay que recordar que Huesca fue la primera ciudad en ser desconfinada seguida de Tarazona. Y es que la capital oscense está ofreciendo unos datos que son de los más bajos de España con una tasa de incidencia acumulada semanal de 102 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que no se levantará de momento es el confinamiento provincial hasta que no mejore la situación en las zonas limítrofes.

Aragón se mantiene un día más por debajo de los 300 contagios diarios de COVID Según los datos que ha dado a conocer esta mañana el Gobierno de Aragón, el número de positivos ha sido de 279 y se han contabilizado 7 fallecimientos en las últimas 24 horas ZARAGOZA 09 feb 2021 - 10:30

No ocurre lo mismo con los cuatro municipios que permanecen confinados: Teruel, Alcañiz, Calatayud y Zaragoza. De todas formas, en el caso de la capital aragonesa la tendencia sigue siendo descendente con una tasa acumulada de 517 casos, de manera que no se descarta, que si sigue así, acabe siendo desconfinada.

Se mantiene el toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana y en cuanto al proceso de vacunación, el ritmo es de entre 15.000 y 20.000 vacunas semanales. Las residencias ya están casi todas vacunadas con las segundas dosis y en breve se comenzará con los mayores de 80 años. En cuanto a la incidencia de la variante británica del COVID en Aragón, en estos momentos es del 2,9%.

De todas formas, no conviene bajar la guardia ya que la ocupación hospitalaria sigue siendo alta. Los casos en urgencias se han estabilizado y se relaja un poco la situación en las UCIs.

