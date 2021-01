Girasoles para poder sobrevivir a un cáncer

“Sin visibilización no se invierte en investigación que es lo que necesitamos para sobrevivir”. Es la llamada que me hace Izarbe en los micrófonos de COPE. La conocí hace unos meses a través de la Asociación Española contra el Cancer y le hice una entrevista para mi muy especial. Desde entonces la sigo a través de instagram y cada día me sorprende con sus fotos, con su belleza, con su fuerza y también con el dolor que arrastra. Esta zaragozana de 20 años sufre sarcoma de Ewing desde hace 4 años. Se trata de un cancer de huesos muy agresivo y que afecta principalmente a las personas jóvenes y adolescentes. Al tratarse de un tipo de cancer calificado como “muy raro” los fondos para investigación son muy pocos y no se avanza en su curación. Por eso Izarbe ha puesto en marcha una campaña de visibilización en las redes sociales. Pide subir una foto con el hastag #girasolesparaizarbe y donde haya además un girasol, que es el símbolo del sarcoma de Ewing, para se conozca más y atraer nuevos fondos que ayuden a los investigadores. Izarbe lo tiene claro: “Que la gente sepa que esto está pasando, que esto existe y hay gente pasándolo muy mal. Hay que contar sus historias para que se pueda invertir en investigación”, me dice a través del teléfono.

Esta zaragoza lleva conviviendo con el cancer desde que tenía 16 años. Las redes sociales le han ayudado sobre todo a encontrar a otras personas por todo el mundo con este mismo tipo de sarcoma y así “me hace sentir que no estoy sola”, explica. Y es que en el hospital donde ella recibe el tratamiento de quimioterapia, en Zaragoza, sólo ha conocido a dos personas más con este tipo de cancer en los cuatro años que lleva de lucha.

Ella cuenta su vida a través de Instagram. En unos de sus vídeos me conmovió ver cómo se rapaba el pelo para evitar su caída debido a la quimioterapia. Una situación que ha tenido que vivir ya tres veces en su vida. Cuando le pregunté por este video me dijo que el estar pendiente de la grabación “hizo que me olvidara por un momento de lo que en realidad estaba pasando”.

Sin embargo Izarbe tiene una fuerza que le anima a luchar día a día. El sentido del humor no lo pierde porque como ella dice “hay que contar las cosas buenas porque es la única manera que tengo de sobrevivir”. A pesar de todo no quiere que nos olvidemos de lo duro que es la enfermedad. Izarbe convive con el dolor y el miedo desde hace 4 años.

Vídeo

Me pidió que subiera un vídeo con un girasol para visibilizar este tipo de sarcoma. Y así lo he hecho. Lo subo con el hastag #girasolesparaizarbe con la esperanza de aportar mi granito de arena y conseguir así fondos para investigar este cancer cruel que se ceba con la juventud. Son girasoles para poder sobrevivir a un cancer.

