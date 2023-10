El ganado estará presente este año en la Feria de Otoño de Biescas, pero en fotografía

Este fin de semana se va a celebrar la edición numero 30 de la Feria de Otoño de Biescas, una cita de referencia en el calendario ferial de cada año en la provincia de Huesca y en todo Aragón, que este año va a tener una particularidad: No habrá ganado. En esta edición no veremos físicamente ni vacas, ni ovejas ni cabras. Una decisión que ha tomado el comité ferial por responsabilidad ante la Enfermedad Hemorrágica Epizootica que aconseja no exponer este año ni al ganado vacuno ni al ovino ante posibles contagios. De tal manera que no habrá ejemplares expuestos como se hace habitualmente, pero sí estarán presentes mediante fotografías como ha explicado en COPE la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada.

Sí podremos ver otros animales como caballos, burros y perros. Este año la feria contará con dos zonas donde estarán repartidos los diferentes stands: la de la ganadería y la de los productos, y estarán presentes 26 expositores de queso, 9 de vino y cerveza, 7 de variedades de pato, 24 de alimentación y 26 de artesanía. Además, también habrá exposición de maquinaria agrícola y de vehículos.

La feria abre sus puertas este sábado a las 10,00 de la mañana e incluye charlas sobre el presente y el futuro de la ganadería en el Alto Gállego, exposiciones, subastas, concursos o el XVIII Premio Queso de Otoño. También se proyectará la película 'Ganado o desierto' y los asistentes podrán disfrutar de un concierto de alumnos de batería del aula de Pirenarium, de juegos tradicionales, de paseos para descubrir la fauna del lugar y de una exhibición de vehículos antiguos. Este año la nota musical la pondrán los Titiriteros de Binéfar el domingo a las 11,00 de la mañana y la Ronda de Boltaña a las 18,00 de la tarde.

