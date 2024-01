La gastronomia, principal atractivo turístico de Aragón en FITUR

La gastronomía va a ser el eje central de Aragón en la próxima feria internacional de turismo FITUR que se celebrará en Madrid del 24 al 28 de enero. Un turismo gastronomico que se vincula a su vez a la agricultura y ganadería aragonesa para poner también en valor el sector primario. “Aragón, mil sabores y un destino” es el lema con el que Aragón acude este año a FITUR. La inversión en esta feria internacional aumenta un 59% hasta superar los 350.000 euros.

"El turismo y la agroalimentación son dos sectores estratégicos de la agricultura aragonesa que además, son imprescindibles para mantener la población en el medio rural. Afecta además, a las tres provincias por lo que cohesiona el territorio. La alimentación está estrechamente vinculada al turismo. Si uno va a un sitio que le gusta pero no come bien, no lo recomienda. Y al revés. Si vas a un sitio que no te gusta pero sí comes bien, lo recomiendas", afirma Manuel Blasco, el consejero de turismo.

En FITUR se organizarán 90 actividades como desayunos con los dulces más tipicos de Huesca, la hora del vermut correrá a cargo de la gastronomia turolense y Zaragoza aportará la cocina fusión de sus más chefs y restaurantes más conocidos. Todo ello con el objetivo de fomentar el turismo en tres sectores: el de los propios aragoneses dentro de la comunidad, el de las regiones más cercanas y el internacional que ahora, más allá de Asia, quiere centrarse en los visitantes iberoamericanos. Todo ello en un stand de 600 metros cuadrados: 500 en la parte inferior y 100 en una segunda planta.

"El stand está ambientado en el turismo gastronómico vinculado al diseño de la naturaleza y la gastronomía. Habrá jardines verticales lleno de frutas que decorarán el stand, además de hojas y árboles como el olivo o el almendro. La zona más visible, la frontal, estará dedicada a realizar actividades como actuaciones de animación, acciones teatralizadas, degustaciones de productos típicos aragoneses, presentaciones...", ha afirmado el director general de turismo, Jorge Moncada.

También habrá jornadas micológicas, catas de aceites o actividades relacionadas con el chocolate artesano o la trufa. Todo ello para vincular el turismo con la importancia del sector primario para la gastronomía aragonesa. La figura de Goya o las actividades de aventura serán otros de los atractivos turísticos de Aragón que se pondrán en valor en FITUR. Poco después, la gastronomía aragonesa también estará presente en Madrid Fusión. Eso será ya del 29 al 31 de enero.

Según los últimos datos turísticos, Aragón recibió de enero a noviembre de 2023 un total de 3 millones y medio de visitantes superando así los datos de 2019, año previo a la pandemia, cuando se alcanzó record de turistas. Aumentan las pernoctaciones en hoteles, que son las más numerosas, y crece sobre todo la opción de los campings, mientras que bajan los alojamiento en apartamentos turisticos casí un 7%.



