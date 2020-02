La firma de Jose Ángel Biel en la Linterna de Aragón

La Linterna cuenta desde comienzos de 2020 con una nueva firma invitada que pone la guinda final al informativo resumen del día en Aragón a las 19,50. Jose Ángel Biel, ex vicepresidente del Gobierno de Aragón y ex presidente del PAR, se acerca cada lunes a nuestros micrófonos para exponer su particular visión de la actualidad regional y nacional.

Jose Ángel Biel nació en Teruel, el 1 de mayo de 1946. Está casado y tiene una hija. Es uno de los políticos más veteranos de Aragón. Su trayectoria política se remonta a la época de la Transición y estuvo en activo hasta el año 2015. Es licenciado en Derecho, abogado de profesión y funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Fue presidente del Partido Aragonés desde junio de 2000 hasta junio de 2015.

Comenzó su carrera política en la Unión de Centro Democrático. En 1983, tras la desaparición de UCD, se unió al PAR. Tras las elecciones autonómicas del 10 de junio de 1987, se convirtió en Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón presidido por Hipólito Gómez de las Roces. Tras las elecciones del 26 de mayo de 1991 continuó en la Consejería en el nuevo Gobierno presidido por Emilio Eiroa. Tras la victoria del popular Santiago Lanzuela en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 1995, pasó a desempeñar el cargo de portavoz regionalista en las Cortes. Y en agosto de 1999 gobernó en coalición con el socialista Marcelino Iglesias. Una alianza que duró tres legislaturas.

Tras la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, la candidata popular, Luisa Fernanda Rudi alcanzó un pacto con Biel para gobernar en coalición e incluso el PP y el PAR se convirtieron en aliados en las elecciones generales del 20 de noviembre de ese año.

Biel ha sido también presidente de las Cortes de Aragón en la octava legislatura, entre los años 2011 y 2015. Se retiró de la vida política en julio de 2015.

