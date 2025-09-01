Esta es la estafa que se está cometiendo en redes sociales con los abonos para los conciertos del Espacio City de Zaragoza

La Guardia Civil ha detectado una estafa en la venta de entradas de abonos para el acceso al Espacio Zity que se celebrará en el recinto ferial de Valdespartera durante las fiestas del Pilar 2025. Una estafa que se está llevando a cabo a través de conocidas redes sociales como Instagram o Whatsaap

Según la investigación que comenzó a principios de agosto, la estafa consiste en publicitar la venta de esos abonos en esa red social, de forma que los interesados se ponen en contacto a través de mensaje privado con el perfil que los ofrece y posteriormente, mediante otra plataforma de mensajería instantánea, conciertan el importe del abono y la forma de pago a través de Bizum. Una vez efectuada la compra, la víctima recibe un documento pdf, similar al de la entrada real, pero con un código QR que resulta ser falso.

Tras el estudio de los datos recogidos por los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil, se han localizado hasta el momento más de 50 personas con las que se han puesto en contacto para comunicar que las entradas que habrían adquirido son falsas y que habían sido víctimas de una estafa. La Guardia Civil no descarta que el número de afectados pueda aumentar.

Estafa de la que no fueron conscientes hasta que fueron a canjear físicamente los abonos por las pulseras que permiten el acceso al recinto. Las entradas vendidas a través de esta red social se ofertaban por un valor de entre 110 a 250 euros.

RECOMENDACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Desde la Guardia Civil se insiste en que las compras de entradas para este tipo de eventos, deben realizarse por los canales oficiales de la organización de los mismos, y que no se realice ninguna compra publicitada por perfiles personales de estas conocidas redes sociales, puesto que puede tratarse de una estafa.

En caso de haber adquirido alguno de los falsos abonos, se aconseja verificar el código QR que, al ser falso le redirecciona a una página web inexistente o errónea, así como ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.

ESTAFA SIMILAR A LA DE LOS COTILLONES DE FIN DE AÑO

Esta estafa es similar a la que se detectó en diciembre del pasado año cuando se realizó la venta fraudulenta de entradas para el acceso a un cotillón de Nochevieja.

En aquella ocasión, tras la investigación realizada por el EDITE y la Guardia Civil de Zaragoza, se detuvo a dos personas e investigó a otras cinco, por supuesto delito de estafa continuada, falsificación de documento privado y pertenencia a grupo criminal, localizándose más de una veintena de víctimas.