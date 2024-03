El enrevesado juego de muñecas rusas que nos propone Nativel Preciado en su última novela

Amor. Por partida doble. También traición. Y nada es lo que puede parecer a priori. Con este juego de muñecas rusas Nativel Preciado sienta los precedentes de su última novela. Lleva por título 'Palabras para Olivia' y es una suerte de tramas y líos que se van entremezclando entre personajes que, conforme avanza la historia, van cambiando de parecer.

Su autora ha estado esta semana en Zaragoza presentando esta obra. Con tintes de Agatha Christie, su autora se apoya en el amor, pero también en elementos como la escritura o la música. Son dos historias de amor que están separadas por hasta tres décadas. Un triángulo amoroso y una infidelidad del pasado proyectan sus sombras sobre el presente.

¿Más elementos? Pues sí, los hay. Una muerte extraña que sigue planteando preguntas y que tiene pocas respuestas después de 30 años. Metan todo esto en la coctelera y siéntense tranquilos para disfrutar de un rato de lectura. Por cierto, para rizar el rizo. En esta novela se está fraguando la escritura de una novela.

Varios escenarios

"Hay mucho misterio y mucha intriga", nos explicaba en COPE Zaragoza la propia Nativel Preciado. Sus escenarios también ayudan a generar un halo de misterio: "Madrid, León y Boñar. Este último es un pueblito, a las faldas de los Picos de Europa donde hay mucho misterio e intriga que se irá desvelando a lo largo de la novela".

La propia autora añadía que "es una novela de mi propia vida, donde ocurre todo", y es que Preciado añade que "a mí me gustan las historias donde el personaje está rodeado de realidad, de realismo" porque "en la vida hay intriga, misterio, amores, desamores, hay animales, un lobo bueno como en el poema de Goitisolo...". Y también hay "música".

La importancia de la música

La música también es protagonista en esta historia. Referencias a grupos como los Bee Gees, con 'More Than a Woman'; Bob Dylan con su 'Blowin’ in the wind'; el Rey, Elvis Presley, con su 'Hard Headed Woman'; y hasta The Mamas and The Papas, con 'California Dreamin’. Hasta Los Beatles, con su 'Yesterday', forman parte de la banda sonora de esta novela.