Enero, mes histórico por un clima extremo

Enero de 2021 pasará la historia de la meteorología de nuestro país por registrar temperaturas y fenómenos extremos. Todo empezó con 'Filomena'. Dejó una nevada histórica en buena parte del país. Nevó en todo Aragón y dejó espesores de más de 50 centímetros en Teruel y la zona del Jiloca. En Teruel estuvo cuatro días nevando (del 7 al 10 de enero); en Zaragoza y Huesca, dos. En otras zonas sólo nevó un día, "pero lo que cayó en ese día fue similar a lo caído en cuatro”, ha explicado el delegado de la Agencia Estatal de Metereológica en Aragón, Rafael Requena.

Al respecto, ha recordado que la borrasca 'Gloria' dejó en enero de 2020 más de un metro de nieve en algunas zonas de Teruel (Cuencas mineras, Maestrazgo y Matarraña) y las afecciones fueron mucho mayores que las de 'Filomena'.

Tras la gran nevada llegó el frío intenso, que puso en el mapa a un pequeño pueblo de Teruel, Bello, que registró una de las temperaturas más frías del país el pasado 12 de enero: -25 Cogrados. De las estaciones que tiene la AEMET en Aragón “14 batieron récord de temperatura mínima absoluta”, entre ellas la de Bello y la de Teruel, con -21 Co.

Calamocha también alcanzó los -21 Co (el récord está en el aeródromo de Fuentes Claras con -30 Co el 17 de dicienbre de 1963). Según nos ha explicado Requena, otras estaciones que no son de AEMET se acercaron a esa cifra. Entre -25 Co y -30 Co, como Santa Eulalia, Torremocha del Jiloca (-27 Co), Gudar y Javalambre (-27 Co y -28 Co).

Nadie se imaginaba que, en apenas 12 días, Aragón iba a registrar una variación térmica de más de 40 grados. Es el caso de Teruel, que en 17 días registró un máximo también histórico de 21 Co. Es decir, una oscilación de 42 grados. Lo mismo en el caso de Bello, de -25 Co a 17 Co.

Los días posteriores siguieron siendo fríos. Entraron otras borrascas. La más significativa, Hortensia, que el 22 de enero provocó rachas de viento de 122 km/h en Zaragoza, 125 km/h en Andorra (Teruel) y 179 km/h en Panticosa. Otro fenómeno meteorológico extremo para añadir a este inusual y loco mes de enero.

En cuanto a la predicción de los próximos meses no hay nada reseñable para la comunidad en temperaturas o precipitaciones. “Pero esto no es una predicción del tiempo”, que puede ser más o menos exacta a tres o cuatro días vista. “No se ven contrastes significativos pero no quiere decir que vaya a ser normal”, ha señalado.

Requena ha confirmado que estos fenómenos extremos están relacionados con el cambio climático que ya estamos sufriendo.

