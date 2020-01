El 'Dionisio' más rebelde de Rafael Amargo se estrena hoy en el Principal

Rafael Amargo estrena hoy en el Teatro Principal “Dionisio”. 21 bailarines y actores dan vida a este espectáculo, que va por su cuarta versión. Hasta el domingo, 2 de febrero, conoceremos los amores y desamores de este semidios, hijo de Zeus y, según Amargo, el personaje más rebelde al que ha dado vida.

Flamenco, ballet clásico y contemporáneo; música y texto; mappins en 3 D; e imágenes corporeas gigantes se dan la mano en un montaje inédito. Aunque "Dionosio" se ha podido ver ya en otras ciudades, la adaptación que se ha preparado para el Principal es única. "El audiovisual es tan potente que a veces eclipsa a la coreografía y hay que adaptarla a cada lugar; en Mérida estaba metido en un set informático columna por columna, aquí se va a hacer en la propia pared del teatro", relata el bailarín. Estamos ante un Dionisio 4.0.

Rafael Amargo (Dionisio), flanqueado por los actores Cecilia Sarli (Ariadna) y Antonio Albella (Zeus)

El dios del vino y la locura llega con su naturaleza transgresora. Es, en realidad, un semidios, hijo de Zeus, al que da vida Antonio Albella (antiguo integrante de Loco Mía). Amargo admite que dar vida a un personaje de segunda fila, como Dionisio, que no es el protagonista "es un reto porque tengo que empezar atrás, que no se me note, es una lucha con el personaje".

Pero la mayor dificultad para este coreógrafo ha sido incorporar la palabra. Amargo reconoce que a veces siente "miedo" y que, en lugar de hablar, continúa bailando.

Un juego audiovisual, de improvisación y provocación que hoy se estrena en el Principal. Las funciones serán a las 8 y media de la tarde, salvo la del domingo, que será a las 7. Las entradas se pueden comprar desde 25 euros

