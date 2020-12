El día que Zaragoza lloró de dolor e impotencia

Hay cosas que son difíciles de olvidar. Lo bonito pero también lo que se asemeja a la infamia, como puede ser un acto terrorista. Hace 33 años ETA decidió fijar su blanco en la Casa Cuartel de Avenida Cataluña. Un coche bomba con 250 kilos de amonal estalló un 11 de diciembre del año 1987 y se llevó por delante la vida de 11 personas. Esas pérdidas dolieron más, si cabe, porque entre las víctimas había cinco niñas.

Ese día Zaragoza lloró con amargura. Lloró de dolor. También de impotencia. No hay razón, ni política ni ideológica, que justifique un acto de estas características. Lucía Ruiz, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Aragón, nos ha contado cómo fueron sus recuerdos de ese momento, porque ella vivía en ese emplazamiento de la Avenida Cataluña de Zaragoza. "Recuerdo la explosión. El gran ruido. Y por supuesto todo lo que vino después".

Reconoce que, desde aquel momento, no le gustan demasiado los ruidos fuertes. Por fortuna, nos ha contado, "mi familia sigue a día de hoy conmigo y no se contó entre las víctimas". Cosa, por otra parte, que no quita para que fuera una experiencia horrible y de barbarie. Lucía, por cierto, ha participado este viernes en el acto al que también ha asistido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

BLANQUEAR EL TERRORISMO

La presidenta de la AVT en Aragón también ha hablado sobre la situación política actual y sobre los pactos que el actual Gobierno de España ha alcanzado con formaciones como Bildu. "Es humillante ver al gobierno de turno intentar gobernar a cambio de los herederos de ETA. Es un partido indecente que podrá ser legal por la ley pero que es amoral".

En el año 87, recordamos, los ejecutores fueron los miembros del 'Comando Argala' a las órdenes, entre otros, de Josu Ternera. A día de hoy, sigue siendo uno de los momentos más dolorosos para la sociedad zaragozana y que más impotencia causaron dentro de sus calles. Puedes volver a escuchar la entrevista completa a Lucía Ruiz al principio de esta noticia o en nuestra sección de Audios.

