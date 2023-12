Día Mundial contra el SIDA: el camino hacia la erradicación del VIH

Las infecciones por VIH en Aragón se mantienen estables. Durante 2022 se detectaron 91 nuevos casos y la incidencia anual se mantiene en los 6´8 casos por cada 100.000 habitantes. De los nuevos casos detectados, el 77% de los pacientes son hombres con una media de edad de 38 años. La forma de transmisión del VIH también ha evolucionado en los últimos años. Ya no se dan casos por vía parenteral (contacto con sangre infectada), sino que la vía de transmisión son las relaciones sexual sin protección.

"Han evolucionado las diferentes maneras de transmitir el VIH y cómo se transmite de persona a persona. La mayoría de los casos son relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, en todo 2022 no se ha registrado ningún contagio por pinchazo o por la llamada vía parenteral en la que hay contacto directo con sangre infectada", afirma la directora general de salud pública, Nuria Gayán.

De los 91 nuevos casos detectados en 2022, el 52% fueron diagnósticos tardíos, especialmente en el grupo de edad de 30 a 44 años. De lo que se tarda en diagnosticar la infección por VIH depende que se desarrolle o no la enfermedad del SIDA con la bajada de defensas ante las infecciones que ello conlleva. En este sentido, en 2022 solo se han realizado 12 diagnósticos de SIDA en Aragón.

"Tenemos fármacos para tratar el VIH y por tanto, no deberíamos llegar a ver la enfermedad evolucionada"

"No son malas cifras, pero lo ideal serían que no aparecieran casos de SIDA. Tenemos fármacos para tratar el VIH y por tanto, no deberíamos llegar a ver la enfermedad evolucionada. Los casos de SIDA los llegamos a ver en diagnósticos tardíos. No son casos en los que los pacientes con tratamiento avancen en la enfermedad sino que el SIDA suele desarrollarse en diagnósticos tardíos o en abandonos de los tratamientos", asegura Rosa Martínez, jefa la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Miguel Servet.

LA EFECTIVAD DE LOS TRATAMIENTOS ANTE EL VIH FRENA LOS CASOS DE SIDA

En cuanto a los tratamientos, desde 1996 la efectividad ha evolucionado tanto que los pacientes con SIDA tienen ya la misma esperanza de vida que una persona no infectada y fallecen por causas similares a la población general.

"A partir del año 1996 no solo se producen menos casos de la enfermedad, sino que la expectativa de vida es similar a la de la población general. Las personas diagnosticada recientemente y que están con tratamiento antirretroviral, no solo tienen la misma esperanza de vida que cualquier otra persona, sino que además tampoco contagian. Tienen una carga viral tan baja que no contagian y por tanto, no hay motivo para considerarles un riesgo para otras personas", aseguran desde Sanidad.

Las pruebas de diagnostico del VIH se pueden realizar en centros de salud, ONGS como Cruz Blanca o Médicos del Mundo e incluso, se venden autotest en farmacias. Se realizan además, tratamientos preventivos ante conductas de riesgo sin que se haya llegado a producir infeccion. Este 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se han realizado actos como la lectura de un manifiesto en el Parque Bruil por parte de Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón.

