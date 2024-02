Descartado, de momento, el trasvase del Ebro a Cataluña

Había temor desde Aragón por lo que pudiera suceder en la reunión que este lunes iban a mantener la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica para tratar las soluciones a la sequía que atraviesa Cataluña. Sobrevolaba el miedo a que el ejecutivo central diese luz verde a un trasvase del Ebro, pero finalmente está opción ha quedado (al menos, de momento) descartada.

Desde Aragón todas las organizaciones agrarias y partidos políticos habían mostrado su desacuerdo con ceder agua del Ebro a la comunidad vecina. De hecho, todos los partidos políticos coincidieron en las Cortes de Aragón en no solo no apoyar la cesión de agua del Ebro a Cataluña, sino en mostrar su oposición ante cualquier tipo de trasvase. De esta postura de desmarcó VOX que no apoya el trasvase a Cataluña, al considerarlo una cesión que sigue criterios políticos más que medioambientales, pero que en cambio, no se muestra reacio a apoyar otro tipo de actuaciones en forma de trasvase a otras comunidades autónomas.

LA REUNIÓN DE LA GENERALITAT Y EL MINISTERIO

En la reunión mantenida este lunes entre Generalitat y Ministerio se ha tratado el problema de la sequía en Barcelona y su área metropolitana. Para abastecer a esta zona, donde ya se ponen en marcha las primeras restricciones, no se recurrirá a agua del Ebro. Desde la Generalitat han afirmado que "no es necesario" ya que pueden disponer del agua de la desalinizadora de Sagunto que se transportará en barcos desde la Comunidad Valenciana hasta Barcelona, si es necesario, a partir del mes de junio.

Una opción que se barajaba para paliar la sequía en Barcelona era la de coger agua del Ebro de su desembocadura en Tarragona. Los propios agricultores y vecinos de esa zona tampoco eran partidarios de la medida. Toda actuación de este tipo ha quedado descartada y se opta finalmente por la vía de Sagunto. "La cuestión de la desalación es parte de la solución como medida de emergencia si es necesario traer agua al puerto de Barcelona. Tiene tres cuestiones: de dónde se coge el agua, cómo se transporta y la capacidad de recepción. En principio nuestra contribución, y lo más sencillo, es poner a disposición de Barcelona ese agua de la desalinizadora de Sagunto que gestiona una empresa pública como es Aquamed", ha afirmado la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Lo que todavía está por ver es qué solución se dará a la sequía en la comarca de El Priorat, en Tarragona. Los agricultores de esta zona se dedican sobre todo sector vinicola. Era desde allí donde se pedía con más insistencia un minitrasvase del Ebro. Sobre este asunto no se ha hecho ningún anuncio oficial. Esta comarca sí se encuentra muy cerca de la desembocadura del río. Sin embargo, la oposición a ceder agua para riego, en lugar de para beber, es cada vez mayor y se extiende a nivel nacional por diversas comunidades autónomas.

