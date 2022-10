Desaparece el líder de la oposición de Guinea Ecuatorial tras su exilio en Zaragoza

El líder de la oposición en Guinea Ecuatorial, Gabriel Nsé Obiang, se encuentra en paradero desconocido. Gabriel, exiliado en Zaragoza desde el año 2001, había podido regresar a Guinea tras el decreto de amnistía a los presos políticos. Ejercía la oposición al régimen de Teodoro Obiang que lleva 40 años en el poder.

Ahora, y a falta de dos meses para las elecciones en Guinea Ecuatorial, Gabriel se encuentra en paradero desconocido después de que la policía guineana realizara un registro a la sede de su partido la semana pasada en la ciudad de Malabo. Su esposa, María Jesús Mené, continúa enZaragoza y desde la capital aragonesa teme por la vida de su marido: "Dicen que la primera noche después del secuestro ya no la pasó en Malabo sino que lo llevaron a Mongomo porque el presidente dijo que lo llevarán ahí. Ahora algunos dicen que lo han devuelto a Malabo, otros que no conocen su paradero... no sabemos dónde está".

Además de asaltar la sede de la oposición, la policía también "ha desvalijado todo para conocer quiénes son los afiliados, adheridos y simpatizantes" afirma Mené en COPE.

Gabriel Nsé Obiangestudió además durante 5 años en la Academia General Militar de Zaragoza donde fue compañero de promoción del rey Felipe VI. De ahí viene su vinculación con Zaragoza donde decidió exiliarse con su mujer en 2001. "Mi marido estudió en Zaragoza. Yo vine aquí porque, al haber estudiado aquí, él había echado raíces en esta ciudad", asegura Mené.

Gabriel es el líder del partido 'Ciudadanos por la Innovación' y ha desaparecido justamente dos meses antes de que se celebren las elecciones en Guinea. Hace apenas una semana publicaba un tweet en el que afirmaba que "sigo asediado por los militares del dictador Obiang Nguema, su enfado es que el pueblo me siga como alternancia (...), el Sr. Obiang nos niega el derecho de ser votados, motivo del asedio". Poco antes afirmó que "el presidente quiere mi eliminación politica y física, sabe que está vez quiero presentar mi candidatura para ser presidente ganándole en las urnas".

