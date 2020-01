Corita Viamonte se retira profesionalmente de los escenarios con una gala benéfica para animales abandonados

Corita Viamonte se retira profesionalmente del mundo del espectáculo. Lo ha anunciado hoy durante la presentación de la gala lírica benéfica “Ángeles sin hogar”, que tendrá lugar el lunes en el Teatro Principal a beneficio de la Asociación Madrinas Animalistas Rescate (AMAR) y a la Plataforma de Protección Felina. La artista ha elegido este teatro, donde se subió por primera vez al escenario, con tan solo 3 años, actuando en la compañía de sus padres, Corita López y Juan Viamonte, a los que se rinde homenaje en esta gala. "Aquí empecé y aquí quiero terminar", ha señalado.

Corita, como todos la conocen, admite que "un artista nunca se retira del todo, pero todo tiene su tiempo". Por eso, asegura que seguirá participando en galas benéficas y o en actos en la ciudad, "pero lo de ir de aquí para allá, de pueblo en pueblo, se ha terminado". "Donde me necesiten, allí estará Corita Viamonte", recalca. Una decisión meditada, según ella misma relata, especialmente desde que sufrió un ictus, hace poco más de un año. Fue en ese momento cuando decidió que era el momento de rendir homenaje a sus padres, "que son quienes realmente lo merecen".

La gala benéfica del lunes se divide en dos partes. En la primera se presentará “Chateu Margaux”, una divertida zarzuela del maestro Manuel Fernández Caballero. La misma pieza que su madre escogió para el cierre de su carrera profesional hace 40 años y que requiere un esfuerzo extra, ya que la intérprete debe simular estar borracha. "Lo voy a hacer calcada a como hizo lo hizo mi madre la última vez, hay que estar de aquí para allá todo el rato, dando tropezones y cantar un aria así, con unos agudos de narices, acabo con la lengua en el suelo", comenta divertida. "La obra es muy graciosa, la partitura es bellísima y el libreto es una gozada", asegura. Además, actuará junto los alumnos de su madre. Dentro de este homenaje también habrá un documental sobre sus padres, con la única grabación que existe de su madre, de 1939.

En la segunda parte, el poeta Fernando González recitará una poesía de Alfonso Zapater escrita al año de fallecer Corita López. El Teatro Lírico de Zaragoza, bajo la dirección de José Félix Tafalla, cerrará con extractos de zarzuelas, en recuerdo a la pareja.

Los encargados de presentar la gala benéfica serán la propia Corita Viamonte, hija de los homenajeados; y los periodistas aragoneses PIlar Bellé, Susana Luquin y Javier Vázquez.

Contra el abandono animal

El espectacúlo tendrá lugar en el Teatro Principal, el próximo lunes, 13 de enero, a las 20,30. Las entradas cuestan 7 euros y la recaudación se destinará a la Asociación Madrinas Anialistas Rescate (AMAR) y la Plataforma de Protección Felina. La presidenta de esta última, Maribel Salsa, asegura que la ayuda es imprescindible. "Estamos superadísimos, yo tengo 44 gatos, más que el Centro Municipal de Protección Animal, pagamos piensos, arenas y esterilizamos a los gatos de la calle", explica.

Corita Viamonte asegrua que siempre se volcará en hacer "espectáculos para los peluditos". "Los perritos y gatitos no piden nacer, es muy bonito cuando es pequeño y se compra -que no se debe-, o se adopta, pero luego crece y ya no hace tanta gracia y entonces se abandona y el animal puede morir atropellado o de frío", lamenta.

