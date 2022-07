COPE Zaragoza se desplaza a Calatayud para contarte la última hora del incendio de Ateca

Mucho agradecimiento a los voluntarios que les estan ayudando, es el principal sentimiento que se respira entre las 1.700 personas desalojadas de sus hogares. Muchos de ellos han acudido a casas de familiares o amigos en otros municipios o incluso en Zaragoza capital, pero también hay muchas personas evacuadas que han tenido que acudir a algunos de los recursos habilitados para acoger a los desalojados.

Hay dos principales. Uno en Nuévalos donde se han alojado gran parte de los evacuados de Alhama de Aragón y otro, en Calatayud donde llevan dos noches seguidas durmiendo cerca de 200 personas. Algunas de ellas nos contaban que echan de menos mas informacion de qué ha pasado con sus casas, granjas y negocios. "Llevamos aquí dos días metidos y nos gustaría saber qué ha pasado con nuestras casas", comentaba un vecino de Moros.

"Están siendo prudentes y no nos van a dejar regresar hasta que no estén seguros de que no hay ningún foco que pueda reavivarse", afirmaba otro residente de esta localidad.

Entre todos los afectados hay todavía una sensación de impaciencia y miedo. Recuerdan cómmo tuvieron que abandonar sus domicilio a toda velocidad ante el rápido avance del fuego. "Fue cuestión de 15 minutos", afirmaba una joven. "Salí de casa después de que me llamase mi sobrino. Me dijo que me diera mucha prisa. Salí a la calle y era una auténtica columna de humo. Fue horrible", nos decía en COPE una vecina de Moros.

Algunos de los afectados nos contaban que creen que han podido quemarse las granjas que tienen en los perimetros de los municipios afectados, especialmente en la zona de Moros y Villalengua.

