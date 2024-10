Conteo de personas y policías de paisano: así funciona el operativo de seguridad de las Fiestas del Pilar

Para que nada estropee la diversión en estas Fiestas del Pilar, uno de los aspectos clave es la seguridad. Todos los operativos están en la calle: Policía Nacional, Local, Bomberos... En la trasera del Ayuntamiento, en paseo Echegaray, se ha instalado el puesto de mando avanzando, que estará operativo hasta el día 13 siempre que haya conciertos, actividades y eventos en la plaza del Pilar.

Allí están todos los cuerpos de seguridad, protección civil y emergencias que trabajan de manera coordinada. ¿Cuáles son los momentos críticos? El jefe de Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, asegura que se dan, sobre todo, “en los conciertos y cuando hay más excitación”. La Ofrenda de Flores no es un momento especialmente complicado a pesar de la afluencia masiva de personas porque “todo es mucho más tranquilo y pausado”.

Desde este puesto se controla el aforo de la plaza y se toman decisiones. La capacidad máxima de la plaza son 45.000 personas. “El conteo se realiza desde una cámara panorámica 360º que está en el frontal del ayuntamiento que nos da información puntual junto a los puestos fijos de Policía Local en los accesos”, explica el consejero de Presidencia del Ayuntamiento, Ángel Lorén.

¿Y qué pasa si se supera ese aforo? “Lo que hacemos es tomar decisiones antes de que llegue ese momento pero no cerramos el acceso porque generaríamos un tapón”, señala el responsable de Bomberos. Una de las medidas más significativas ha sido “adoptar la zona de Echegaray como evacuación de la plaza”.

SEGURIDAD EN TODOS LOS ESPACIOS

Esto en lo que se refiere a la Plaza. Pero todos los grandes espacios tienen planes de seguridad y prevención, como nos ha explicado en COPE el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

“Los grandes eventos evidentemente pivotan en la orilla del Ebro, plaza del Pilar y Valdespertara pero se mapea toda la ciudad”. Para garantizar la seguridad, “se dispone de todos los dispositivos y se activan las plantilla completas de la Policía Nacional, Guardia Civil y los dispositivos de Tráfico”, señala.

Las zonas de ocio, los conciertos, la estación de autobuses y tren, los transportes públicos (buses, tranvía) están en el punto de mira. Evitar el robo de carteras o de móviles son dos de las grandes prioridades. Para ello, como ya se hizo en el Vive Latino, muchos agentes van de paisano para detectar las infracciones al instante.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

La Policía Nacional ha lanzado algunas recomendaciones, como no llevar todo el dinero en la cartera sino repartirlo en diferentes bolsillos; no llevar las tarjetas de crédito junto al DNI; colocar los bolsos o mochilas por delante y con la cremallera cerrada; no dejarlos colgados del respaldo de la silla; no llevar nunca el móvil en el bolsillo trasero y, si lo llevamos colgado con cordón, mejor por dentro de la ropa. Por cierto, si te haces una copia de seguridad y activas la localización del teléfono, mejor.

A la hora de volver a casa, mejor no hacerlo solos y evitar zonas oscuras y solitarias. A los niños, enséñales a memorizar su nombre, dirección y teléfono, no los pierdas de vista y diles que, si se pierden, se queden parados y pidan ayuda.