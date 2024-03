El contenedor marrón llega a toda Zaragoza. ¿Qué puedes y qué no puedes reciclar?

¿Sabes para qué sirve el contenedor marrón? Te vas a tener que familiarizar con él porque a partir de abril se va a implantar de forma gradual en toda la ciudad de Zaragoza. En el marrón vamos a reciclar la basura orgánica. Está previsto que en este 2024 se recojan 6.000 toneladas de estos residuos, que ahora se van a poder reutilizar.

Ya tenemos contenedor azul, amarillo y verde. ¿Qué va y qué no va en el marrón? Es una buena pregunta porque en el marrón no va todo lo que no va en los demás. La basura orgánica es, por ejemplo, los restos de comida, de carne, los huesos, las espinas del pescado, las cáscaras de mariscos, del huevo, de los frutos secos, las pieles de la fruta, restos de verdura... Eso está bastante claro. Pero también van en el marrón los sobres de las infusiones, los posos del café, los palillos, el papel de cocina sucio, los tapones de corcho o los restos de jardinería.

¿Y qué no va en el marrón? Los posos del café sí, pero las cápsulas no, por ejemplo. Tampoco hay que echar los pañales, las toallitas ni la arena del gato. Importante: tampoco lo de barrer el suelo. Ni las cenizas y las colillas. Yel textil sanitario, o sea, compresas o tampones, por ejemplo, no van en el marrón. Todo eso es basura convencional. No se puede reutilizar como tal. Para que nadie se líe, se van a hacer campañas de concienciación.

¿Cuándo se implantará?

Esto se estaba haciendo ya en pruebas en el Actur y en Goya. El objetivo es que todos los barrios, incluidos los rurales, lo tengan después del Pilar. Pero la implantación se hará por fases. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha explicado que el 1 de abril se extenderá a todo el Actur, en la segunda quincena a Rabal,Santa Isabel y Las Fuentes. En mayo está previsto colocarlos en Casco Histórico, Centro, La Almozara y San José. Y a finales de junio en Torrero-La Paz y Universidad. A la vuelta del verano, el resto.

Habrá dos formas de poder utilizarlo. Por un lado, la ciudadanía podrá descargar en su teléfono la app bitPAYT a través de la cual se podrá localizar el contendor más cercano y abrirlo mediante bluetooth para depositar la materia orgánica. Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza hará llegar a los hogares una tarjeta por unidad familiar que funcionará acercándola al contenedor mediante contactless.

"Hemos elegido este sistema porque es muy fácil y sencillo para todos los vecinos, bien sea de forma digital o de forma analógica a través de la tarjeta. Una mejora que hemos incorporado es que los datos van a ser anónimos. No se van a vincular ni al nombre del ciudadano ni de su domicilio", ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca.

La aplicación bitPAYT se puede descargar ya aunque estará operativa a partir del 1 de abril. Y la tarjeta sin contacto nos la enviarán a casa por correo unos días antes de que empiece la recogida en cada barrio. Será una por domicilio.

Luego hay peculiaridades, por ejemplo donde ya hay contenedores soterrados. En el Casco Histórico se pondrán cubos de quita y pon de 8 de la tarde a 11 de la noche. En San José o Vía Ibérica, que también hay soterrados, uno de los de fracción resto (la basura que no se recicla) se usará para orgánica. Y en Valdespartera, que tienen un sistema independiente de recogida neumática, se hará en una fase posterior en uno de esos buzones.

Establecimientos colaboradores

La idea es que colaboremos todos, no solo los particulares. Ya hay 28 establecimientos adheridos a la recogida separada, Mercazaragoza cuenta con un gran contenedor compactador. Y vamos a ir a más, con establecimientos hoteleros y mercados.

Y el hecho de optar por contenedores cerrados no es casualidad. En las pruebas en el Actur se habían hecho con contenedores cerrados, en este caso era con una llave. Y en Goya, abiertos. Y la calidad del compos no tiene nada que ver. Con un contenedor cerrado se pueden aprovechar mucho más estos residuos que se usan para abono para jardines, parques o el propio bosque de los zaragozanos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La idea es que Zaragoza sea una ciudad Cero Emisiones en 2030. Y de momento, que sepas que aquí separamos y reciclamos ya el 55% de los residuos, cuando la media de las ciudades en España es de un 30%. Así que vamos por buen camino.