¿Qué va a pasar con los 135 trabajadores de la multinacional Bosal en Pedrola?

La reunión de la compañía y el comité de la empresa BOSAL llega después de que la compañía anunciara a la plantilla que no tiene dinero para hacer frente a las indemnizaciones. La empresa, que fabrica tubos de escape, cesa su actividad porque ha perdido el contrato con Wolkswagen, que sustentaba el 80% de su producción. Y se perdió porque Bosal subió el precio a mitad de contrato.

El comité de BOSAL va a pedir a la dirección que reabra la fábrica o indemnice conforme a la legislación vigente, a los afectados que se van a la calle. El cierre ha sido un mazazo porque el contrato con Wolkswagen estaba previsto hasta 2028. Pero una hora antes de la reunión el comité ha convocado a los trabajadores porque parece imposible que los sindicatos y la dirección de la empresa lleguen a un acuerdo en el SAMA debido a la actitud de la empresa.

El ambiente que había era de tristeza y también de enfado. "Queremos que en esta gestión se implique el gobierno, que controle y vigele la forma de actuar la dirección de la planta, creemos que esta en condiciones de afrontar las indendicaciones", cuenta David Chico presidente del comité de la empresa Bosal industria Zaragoza.





Desde el sindicato aragonesista han afirmado que “es urgente que las Administraciones vigilen y penalicen a las empresas que , como Bosal, destruyen empleo y no se hacen cargo de las consecuencias finales”. Todo esto hace que las personas trabajadoras, si no hay cambios en la negociación, tengan que ir al Fondo de Garantía Salarial y pasar por una serie de trámites que no va hacer más que dilatar su cobro, un cobro que esta topado y es mínimo por lo que los trabajadores de bosal no van a cobrar lo que les corresponde según su salario y antigüedad.

La pelea ahora es que les paguen lo que les corresponde. Después de la reunión de hoy quedaría otra, la semana siguiente, la del 12 de agosto. Son las reuniones mínimas que marca la ley en estos casos.