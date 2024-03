¿Cómo es el día a día en el Seminario de Zaragoza?

Este 19 de marzo, día de San José, no solo celebramos el Día del Padre. San José es también el patrón de los seminaristas. Asi que en este 19 de marzo nos hemos preguntado en COPE: ¿Cómo están las vocaciones religiosas? ¿Cuántos jóvenes se preparan para ser sacerdotes en el Seminario de Zaragoza?

Actualmente hay 20 seminaristas de todas las diocesis aragonesas: 14 de la de Zaragoza, 3 de la de Huesca, uno de la Diócesis de Teruel y Albarracin, otro de Barbastro – Monzón y otro seminarista más de la Diócesis de Tarazona. Estas cifras suponen un ligero repunte respecto a los últimos años en los que las vocaciones sacerdotales habían ido en descenso.

"En los últimos 15 años realmente ha habido un descenso de las vocaciones sacerdotales en toda España y en toda Europa. Ahora en Aragón llevamos un par de años en los que estamos remontando un poquito, pero no nos podemos confiar porque no sabemos lo que pasará el año que viene o dentro de dos años", nos ha contado en COPE el director del Seminario, Javier Pérez Mas.

EL DÍA A DÍA DE UN JOVEN SEMINARISTA

Los 20 jóvenes seminaristas que se preparan actualmente para ser sacerdotes son en su mayoria aragoneses y tienen un media de edad de 23 – 25 años. Una edad de ingreso al seminario que se ha incrementado en los últimos años. Solo hay dos seminaristas de 18 años que han ingresado directamente tras terminar el instituto y realizar la EVAU. Pero, ¿cómo es el dia a dia en el Seminario?

"Nos gusta que el Seminario sea como una gran familia. Somos 20 seminaristas y dos formadores y juntos formamos un hogar. Por la mañana nada más levantarnos tenemos un primer momento de oración en la capilla. Tras el desayuno, todos estudian en el Centro de Estudios Teológicos. Después de la comida tenemos un tiempo de tertulia informal que es muy importante porque es muy educativa. La tarde se dedica al estudio y otras tareas formativas. Antes de cenar tenemos otro momento de oración", nos cuenta Pérez Mas.

Aunque tras años de retroceso, se este viviendo ahora una pequeña esperanza en el número de seminaristas, lo cierto es que no va a haber suficientes sacerdotes jóvenes para sustituir a todos los que se van jubilando: "La curva de edad de los sacerdotes es muy alta. Son sacerdotes ordenados hace 50 o 60 años. Cada año se ordenaban muchos más que ahora porque era una sociedad diferente, más cristianizada y salían más vocaciones sacedotales. Ahora no estamos en esos número, por tanto no se va a poder compensar".

En el futuro habrá menos sacerdotes, pero quienes lo son tienen una gran vocación y capacidad de trabajo. Es algo que se refleja sobre todo en el medio rural donde un sacerdote se encarga de las parroquias de varios pueblos. Y ante esto, Pérez Mas apuesta por "trabajar el ambiente de las familias donde se viva el amor, la fraternidad, el servicio y la entrega a los demás".

Para compensar el menor número de sacerdotes es importante también buscar el compromiso de los feligreses con la comunidad cristiana para poder llevar a cabo diferentes tareas.