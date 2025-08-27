Cipotegato 2025 en COPE: "Es un orgullo poder encarnar esta figura, es una de las cosas más grandes que te puede pasar"

Con el Cipotegato arrancan las fiestas de la localidad zaragozana de Tarazona en honor a San Atilano. Todo listo para que este personaje vestido de arlequín recorra las calles de la localidad desde el ayuntamiento y hasta la plaza de España, en medio de una lluvia de 10.000 kilos de tomates.

De esa forma arrancarán este miércoles y hasta el próximo 1 de septiembre, las fiestas en la capital turiasonense, declaradas de Interés Turístico Nacional. Y un vecino de Tarazona de 43 años elegido por sorteo será quien encarne este año la figura del Cipotegato. Todo un orgullo para él como nos confesaba en COPE “Es un orgullo. Yo creo que para cualquier turiasonense el poder encarnar a la figura del Cipotegato es un orgullo, es una de las cosas más grandes que le puede pasar a un turiasonense, creo yo”.

AYUNTAMIENTO TARAZONA El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, con el Cipotegato de este año en su presentación.

Su elección se hace por sorteo entre los candidatos que se presentan y su identidad se mantiene en secreto hasta que mañana finalice su carrera por las calles de la localidad como alma que se lleva el diablo, en medio de una autentica lluvia de tomates. Una vez que se suba al estatua de la plaza de España, se quitará la máscara y todos descubriremos de quién se trata.

RECORRIDO DEL CIPOTEGATO DE ESTE AÑO

El recorrido que el Cipotegato hará a partir de las 12:00 pasará por antiguo Ugalde, Calle Hogar Doz, para girar después hacia la calle Tudela. Desde allí descenderá por la calle Arenales, continuará por la avenida de Navarra hasta llegar a la plaza San Francisco donde subirá las escaleras para realizar una parada en la Capilla del Santo Cristo. Posteriormente, seguirá corriendo por la calle Iglesias hasta llegar a la Catedral, descenderá por la plaza de la Seo, cruzará el puente de la Catedral y ascenderá finalmente por la calle Marrodán para concluir su recorrido en lo más alto de la emblemática estatua que lleva su nombre, situada en la Plaza de España de Tarazona, frente al Ayuntamiento de esta localidad.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El Cipotegato contará además con un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil con el objetivo de asegurar la tranquilidad ciudadana, la movilidad en los accesos a la localidad y la prevención de cualquier hecho delictivo que pueda registrarse durante los días festivos.

El despliegue contará con agentes de la Compañía de Tarazona, así como con refuerzos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia procedentes de Zaragoza, Huesca y Teruel. También participarán el Grupo Cinológico con perros detectores de drogas y explosivos, la Unidad Aérea, las unidades de investigación y efectivos de la Agrupación de Tráfico. Todos ellos prestarán servicio tanto en el casco urbano como en el extrarradio para vigilar el tráfico y atender cualquier incidencia.

La Guardia Civil recuerda que, durante el recorrido del Cipotegato, donde se concentran miles de personas, es fundamental extremar precauciones para evitar hurtos. Se aconseja no llevar móviles o carteras en bolsillos traseros, evitar mochilas a la espalda y no usar fundas colgadas al cuello que puedan ser fácilmente cortadas. También recomiendan distribuir el dinero en distintos lugares, siempre en la parte delantera de la ropa.

Del mismo modo, se incide en la necesidad de no consumir alcohol ni drogas si se va a conducir, elegir un conductor responsable u optar por transporte público. Para quienes acudan con niños pequeños, se recomienda colocar pulseras identificativas con nombre y teléfono de contacto y explicarles que, en caso de pérdida, deben dirigirse a los agentes para pedir ayuda.

Además, en Tarazona se habilitará un punto violeta para atender posibles incidencias relacionadas con agresiones sexuales. En caso de ser víctima de un delito, la Guardia Civil recuerda la importancia de denunciarlo de inmediato a través del teléfono 062.